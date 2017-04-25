إجتماع بمحافظة البيضاء يقر إنشاء مركز جمركي بمدينة رداع [25/أبريل/2017] البيضاء - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي المنصوري، آلية إنشاء مركز جمركي بمدينة رداع والإحتياجات الأولية لإنشاء المركز.



واستعرض الإجتماع الذي ضم لجنة الجمارك والنفط بمحافظة ذمار، متطلبات إنشاء مركز الجمارك بمدينة رداع وأهميته في الحد من التهرب الجمركي وتنويع مصادر الدخل والحد من الإختلالات والتجاوزات التي تسهم في تدني مستوى تحصيل الإيردات الجمركية والنفطية.



وأقر الإجتماع الذي حضره مدير أمن محافظة ذمار العميد أحمد علي إدريس ومدير عام مديرية رداع أحمد العكام ومدير جمارك الرقابة بذمار مطهر حسين الذيفاني ونائب مدير شركة النفط بذمار حسن أبو هدره، إعداد دراسات خاصة بإنشاء المركز بما يتناسب والحركة اليومية التي تشهدها مدينة رداع كونها نقطة عبور لعدد من الناقلات من مختلف المحافظات.



كما أقر الإجتماع تحديد المواقع المناسبة وإعداد مندوبي الترحيل وتحديد أولويات العمل بما من شأنه التسريع في إنشاء المركز الجمركي وتوفير البيئة الملائمة للعمل.



عقب ذلك اطلع محافظ البيضاء علي المنصوري وأعضاء اللجنة على الأرضية التي تم إختيارها لتكون مقرا لتجمع الناقلات الخاصة بالمركز الجمركي بمدينة رداع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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