إحياء ذكرى الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي بجامعة صنعاء [25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

عقدت بكلية الطب بجامعة صنعاء اليوم ندوة فكرية بعنوان "الشهيد القائد روح الثورة وسر الثبات"، بمناسبة إحياء ذكرى الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، نظمتها جامعة صنعاء بالتعاون مع الوحدة الأكاديمية والصحية وملتقى الطالب الجامعي ودفعة " قانونيون في مواجهة العدوان".



وفي الندوة أشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي إلى أهمية المناسبة لإستحضار بعض من القيم والمعاني التي جاء بها الشهيد القائد وتشكيل المشروع القرآني عام 2001م عقب أحداث 11 سبتمبر وإطلاق المشروع الأمريكي الإستعماري تحت مسميات مختلفة كمحاربة الإرهاب وغيرها.



ونوه بمناقب الشهيد وأخلاقه ورؤيته الاستشرافية في أبعاد ومؤامرات ومخططات العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن .. موضحا أن الشهيد القائد ركز على أهمية كشف العدو الحقيقي وأدواته في المنطقة ومجابهته بشتى السبل وفي مقدمتها الصرخة في وجه الظالمين والمستكبرين والدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية.



ولفت الدكتور الشامي إلى أن الشهيد القائد كانت نظرته في إعادة بناء منظومة التعليم بشكل يسهم في بناء جيل مرتبط بالله تعالى .



فيما أكد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام أهمية مواجهة العدوان وتقديم الدعم والمساندة للرجال في جبهات العزة والكرامة والشرف دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره .



وأثنى على مناقب وأخلاق الشهيد القائد في البذل والتضحية في نشر العلم والجهاد في سبيل الله ومقاومة الطغاة والمستكبرين .. لافتا إلى أهمية الإلتزام بدستور البشرية "القرآن الكريم" الذي تحدث عن كل مفاهيم الحياة وحقوق الإنسان وتبيين طرق الخير والشر .



عقب ذلك بدأت فعاليات الندوة حيث تناولت الورقة الأولى بعنوان " دستورية وقانونية تحرك الشهيد القائد" قدمها أستاذ النظم السياسية بكلية الشريعة والقانون الدكتور أمين الغيش استعرض فيها إرتباط الحركة بالديمقراطية ودستور الوحدة اليمنية القائم على النظام السياسي على أساس التعددية الحزبية والسياسية وكفالة حرية التعبير .



وتطرق الغيش إلى عدد من المبادئ والقيم والمواد الدستورية التي تكفل حق المواطنة الشخصية واحترام حرية التعبير والفكر لأي كائن.



في حين تناول الدكتور محمد عبدالله تقي ورقة عمل بعنوان" أثر الشهيد القائد في صناعة أسطورة الصمود للإنسان اليمني" عرج خلالها على مشروع الشهيد في الجهاد والمقاومة والفداء والتضحية والإباء والاستبسال ووصولاً إلى تخريج جيل قادر على الوقوف أمام أعتى آلة حرب للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن .



وقدم عميد كلية الآداب بجامعة صنعاء الدكتور فهمي الأغبري ورقة فكرية بعنوان" الرؤية الاستشرافية للشهيد القائد في مخطط أمريكا لاستهداف المنطقة والتحرك المبكر " انعكاسه في الواقع ".. استعرض فيها اللحظات التي مر بها الشهيد في مراحل حياته وقدرته على تشخيص واقع الأمة المرير ورصد العلاج والدواء الشافي استشعاراً منه بالمسؤولية والخطر.



حضر الندوة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي ورئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والمفكرين والباحثين والمسئولين.

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