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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 05:41:42م
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  رياضة
مديرية الوحدة تتوج بمسابقة الكرة الطائرة والصافية بالطاولة والشطرنج بدورة الألعاب المدرسية
[25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
توج فريق مدارس مديرية الوحدة بطلا لمسابقة الكرة الطائرة للطالبات بدورة الألعاب المدرسة الأولى التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بالتعاون مع امانة العاصمة ومكتب التربية والتعليم وعدد من الشركات.

 جاء تتويج فريق مديرية الوحدة ببطولة المسابقة التي شارك فيها فرق المديريات العشر بأمانة العاصمة، بعد فوزه اليوم في المباراة النهائية على فريق مدارس مديرية الثورة بشوطين دون رد 25/ 15 و25/ 22.

 وأحرز فريق مدارس مديرية صنعاء القديمة المركز الثالث بعد فوزه على فريق مديرية شعوب بشوطين دون مقابل بواقع 25/ 23 و25/ 8 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت اليوم.

 وفي مسابقة كرة الطاولة للطلاب، توج فريق مديرية الصافية بالمركز الأول إثر فوزه على فريق مديرية الوحدة 3 / 1 وفريق مديرية التحرير 3/ صفر، فيما حل فريق مديرية الوحدة في المركز الثاني بعد فوزه على التحرير 3/ 1.

 واقيمت المسابقة ذاتها بمشاركة فرق مدارس المديريات العشرة بأمانة العاصمة تنافست فيما بينها بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة وتأهلت ثلاث مديريات للدور النهائي لعبت بنظام الكل مع الكل من دور واحد لتحديد البطل.

 وفي مسابقة كرة الطاولة للطالبات انتزع فريق مديرية الوحدة المركز الثاني من فريق مديرية صنعاء القديمة بالفوز عليه 3/ صفر.

وكان فريق مديرية الثورة حقق لقب المسابقة بفوزه امس على فريقي مديريتي الوحدة وصنعاء القديمة بالنتيجة ذاتها 3/ صفر.

 أما في مسابقة الشطرنج للطلاب حقق لاعب مدرسة الثريا من مديرية الصافية عبدالرحمن الرويشان المركز الأول برصيد سبع نقاط من سبع جولات وجاء لاعب مدرسة بغداد من مديرية الوحدة في المركز الثاني بست نقاط.

 وحل لاعب مدرسة احمد ياسين من مديرية آزال نصر الله الحيشني في المركز الثالث برصيد اربع نقاط ونصف متفوقا بكسر التعادل على لاعبا مدرسة المثنى من مديرية بني الحارث حسام الوصابي وحمزة شوقي اللذان حلا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

 وفي مسابقة كرة القدم السباعية للطلاب ضرب فريق مدرسة الثريا من مديرية الصافية موعدا مع فريق مدرسة الوحدة العربية من مديرية معين غدا في نهائي المسابقة.

 وتأهل فرق مدرسة الثريا إلى المباراة النهائية باكتساحه شباك فريق مدرسة نشوان الحميري بستة اهداف دون مقابل احرزها لاعبوه هاشم الوادعي ثلاثة اهداف ومحمد سنين ومجد حمران وعادل الاحمدي.

 كما تأهل فريق مدرسة الوحدة العربية إلى النهائي بفوزه الكبير على فريق مدرسة عمر بن عبد العزيز من مديرية بني الحارث بخمسة اهداف نظيفة سجلها موسى حسن (أربعة اهداف) ومحمد لؤي.

 حضر منافسات اليوم مدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة عبدالكريم الضحاك والمشرف الرياضي بالنادي الأهلي بصنعاء عصام دريبان.
سبأ
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