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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 05:41:42م
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  محلي
مهرجان إحتفالي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد بالمحويت
[25/أبريل/2017] المحويت - سبأ:
نظم بمحافظة المحويت اليوم مهرجان إحتفالي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وفي المهرجان الذي حضره وكلاء المحافظة عبد السلام الذماري وفاروق الروحاني وعبد الكريم عاطف وأحمد الأخفش.. أشارت كلمات إلى مسيرة الشهيد القائد وتجربته في تأسيس وقيادة المسيرة القرآنية القائمة على منهج القرآن الكريم والسيرة النبوية المطهرة.

وأوضحت الكلمات المنهاج القويم للشهيد القائد الذي رسخه ضمن مشروعه القرآن في مواجهة الأعداء والدعوة للأمة بوحدة العقيدة والفكر والثقافة بما يعيد للأمة الإسلامية الواحدة مجدها ومكانتها وكرامتها العظيمة بين الأمم.

وتضمن المهرجان الذي حضره أمن المحافظة العميد علي صالح الغني ومدراء عموم المديريات والمشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية، عروض إنشادية وقصائد شعرية .
سبأ
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