الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال لليوم التاسع على التوالي [25/أبريل/2017]

القدس المحتلة - سبأ:

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.. مطالبين باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال وذلك وسط تفاعل شعبي لافت مع معركتهم.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (معا) عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قوله: إن “التفاعل الجماهيري كبير مع معركة الأسرى وبدأ يتسع أكثر فأكثر ولم تعد هناك مدينة أو قرية أو مخيم إلا وفيها خيم تضامنية مع الأسرى” .



واوضح أن حجم التفاعل والتضامن سيتصاعد في ظل استمرار الإضراب وتدهور الوضع الصحي لعدد من الأسرى من بينهم الأسير مروان البرغوثي.



وأضاف قراقع: إن “شعبنا أمام مرحلة وطنية مهمة تتطلب إسناد الأسرى ومنع كسر إرادتهم” ..مؤكدا أن الإضراب مستمر وهناك معنويات عالية لدى الأسرى المضربين وعزيمة مستمرة يؤكدها انضمام أفواج جديدة من الأسرى إلى معركة الأمعاء الخاوية لتحقيق المطالب والرد على همجية سلطات الاحتلال بعزل ونقل المعتقلين ومنع المحامين من زيارتهم.



من جهتها دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية الداعمة للإضراب في بيان اليوم إلى إضراب شامل في الضفة الغربية يشمل كل مناحي الحياة التجارية والتعليمية والخدماتية الحكومية والقطاع الخاص كما طالبت بتكثيف حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية ومنع المركبات الناقلة لهذه البضائع من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وكان أكثر من 1500 أسير فلسطيني بدؤوا إضرابهم عن الطعام في الـ17 من الشهر الجاري بسبب ممارسات الاحتلال اللاإنسانية بحقهم وللمطالبة باستعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي والعزل والاعتقال الإداري ومطالب أخرى وجاء قرار الإضراب بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع ما تسمى “إدارة المعتقلات” الاسرائيلية لتحسين أوضاعهم.

سبأ