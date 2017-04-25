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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 05:41:42م
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  اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
[25/أبريل/2017] بنجالور - سبأ:
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية حدت من خسائر المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1272.67 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1274.20 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 0.7 في المائة في الجلسة السابقة بعدما لامس المعدن 1265.90 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 11 أبريل في أعقاب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي أظهرت انخفاض الدعم لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.87 دولار للأوقية بعدما لامست أدنى مستوى في شهر عند 17.65 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.1 في المائة إلى 957.80 دولار للأوقية بعدما انخفض أكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 793.05 دولار للأوقية.
سبأ
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