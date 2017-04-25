ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 05:41:42م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يدعو المواطنين إلى أداء صلاة الإستسقاء غداً الأربعاء
دعا الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية إلى أداء صلاة الإستسقاء يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة الظهر.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
انخفاض أسعار الذهب بعد الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار ميل المستثمرين للأصول المحفوفة بمخاطر أكبر في أعقاب إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية مطلع الأسبوع لكن المخاوف المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية...
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
تدشين مشروع معمل إنتاج البلك في السجن المركزي بمحافظة ذمار
تدشين مشروع معمل إنتاج البلك في السجن المركزي بمحافظة ذمار
محافظ إب يناقش مع أعضاء إدارة نادي الاتحاد أوضاع ومشاكل النادي
محافظ إب يناقش مع أعضاء إدارة نادي الاتحاد أوضاع ومشاكل النادي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
المعرض الثالث للاختراعات يشهد إقبال جماهيري ورسمي واسع
[25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
شهد المعرض الثالث للاختراعات في يومه الثاني والمقام حالياً بكلية الهندسة جامعة صنعاء وتنظمه وزارة الصناعة والتجارة إقبال جماهيري ورسمي واسع.

 وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبد الإله شيبان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المعرض شهد خلال اليومين الأول والثاني من فعالياته حضور جماهيري للاطلاع على الابتكارات التي استطاع المخترعين أن يلبوا من خلالها الكثير منها الاحتياجات البسيطة للمواطن.

 ودعا رجال المال والاعمال والمجتمع إلى اغتنام الفرصة لزيارة المعرض والتعرف على ما فيه من ابتكارات ملبية لتطلعاتهم ومعبرة عن قدرة المخترعين في الوصول إلى انتاج مشاريع هادفة.

 واكد شيبان أهمية استفادة القطاع الخاص من هذه الشريحة من المبدعين سيما وأن على هذا القطاع مسؤولية مضاعفة في تبني مثل هذه المشاريع التي ستخدم بدرجة كبيرة القطاع التجاري والصناعي لاسيما وأنها من المشاريع الخفيفة وتحتاج إلى تمويل بسيط لكي تتحول إلى نشاط تجاري يستفاد منه.

 واعتبر ان الهيئة الوطنية لرعاية وتنمية الاختراعات التي أعلن عن تشكيلها وزير الصناعة والتجارة ستسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في ما يتعلق بالاختراعات في اليمن كنشاط إبداعي سيساعد في إحداث تغيير كبير في مجال تنمية الاختراعات.

  إلى ذلك نظمت وزارة الصناعة والتجارة على هامش أعمال المعرض اليوم، ندوة حول الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وذلك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف26 أبريل من كل عام.

 ناقشت الندوة بمشاركة عدد من دكاترة وطلاب كلية الهندسة وعدد من المختصين في وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني  عدد من أوراق العمل حول أهمية الملكية الفكرية في ظل الاقتصاد المعرفي، وإجراءات منح براءات الاختراع، وكذا معاهدة التعاون بشأن البراءات إضافة إلى ورقة عمل التعليم الفني والتدريب المهني بعنوان "الوضع الراهن والآفاق المستقبلية".
سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين مشروع معمل إنتاج البلك في السجن المركزي بمحافظة ذمار
تدشين مشروع معمل إنتاج البلك في السجن المركزي بمحافظة ذمار
محافظ إب يناقش مع أعضاء إدارة نادي الاتحاد أوضاع ومشاكل النادي
محافظ إب يناقش مع أعضاء إدارة نادي الاتحاد أوضاع ومشاكل النادي
قنص ثلاثة جنود سعوديين ودك عدد من مواقع العدو بجيزان وعسير
إجتماع بمحافظة البيضاء يقر إنشاء مركز جمركي بمدينة رداع
إحياء ذكرى الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي بجامعة صنعاء
مهرجان إحتفالي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد بالمحويت
رئيس المجلس السياسي الأعلى يدعو المواطنين إلى أداء صلاة الإستسقاء غداً الأربعاء
وزير التعليم الفني يطلع على المعرض الثالث للاختراعات بجامعة صنعاء

العدوان السعودي على اليمن
تدمير آلية عسكرية للغزاة في مفرق موزع بتعز
[25/أبريل/2017]
استشهاد مواطن بصعدة بالضرب على يد حرس الحدود السعودي
[25/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[25/أبريل/2017]
المجلس النرويجي : يتعين على المانحين التعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح في اليمن
[25/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by