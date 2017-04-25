المعرض الثالث للاختراعات يشهد إقبال جماهيري ورسمي واسع [25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

شهد المعرض الثالث للاختراعات في يومه الثاني والمقام حالياً بكلية الهندسة جامعة صنعاء وتنظمه وزارة الصناعة والتجارة إقبال جماهيري ورسمي واسع.



وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبد الإله شيبان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المعرض شهد خلال اليومين الأول والثاني من فعالياته حضور جماهيري للاطلاع على الابتكارات التي استطاع المخترعين أن يلبوا من خلالها الكثير منها الاحتياجات البسيطة للمواطن.



ودعا رجال المال والاعمال والمجتمع إلى اغتنام الفرصة لزيارة المعرض والتعرف على ما فيه من ابتكارات ملبية لتطلعاتهم ومعبرة عن قدرة المخترعين في الوصول إلى انتاج مشاريع هادفة.



واكد شيبان أهمية استفادة القطاع الخاص من هذه الشريحة من المبدعين سيما وأن على هذا القطاع مسؤولية مضاعفة في تبني مثل هذه المشاريع التي ستخدم بدرجة كبيرة القطاع التجاري والصناعي لاسيما وأنها من المشاريع الخفيفة وتحتاج إلى تمويل بسيط لكي تتحول إلى نشاط تجاري يستفاد منه.



واعتبر ان الهيئة الوطنية لرعاية وتنمية الاختراعات التي أعلن عن تشكيلها وزير الصناعة والتجارة ستسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في ما يتعلق بالاختراعات في اليمن كنشاط إبداعي سيساعد في إحداث تغيير كبير في مجال تنمية الاختراعات.



إلى ذلك نظمت وزارة الصناعة والتجارة على هامش أعمال المعرض اليوم، ندوة حول الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وذلك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف26 أبريل من كل عام.



ناقشت الندوة بمشاركة عدد من دكاترة وطلاب كلية الهندسة وعدد من المختصين في وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني عدد من أوراق العمل حول أهمية الملكية الفكرية في ظل الاقتصاد المعرفي، وإجراءات منح براءات الاختراع، وكذا معاهدة التعاون بشأن البراءات إضافة إلى ورقة عمل التعليم الفني والتدريب المهني بعنوان "الوضع الراهن والآفاق المستقبلية".

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