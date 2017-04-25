رئيس المجلس السياسي الأعلى يدعو المواطنين إلى أداء صلاة الإستسقاء غداً الأربعاء [25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

دعا الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية إلى أداء صلاة الإستسقاء يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة الظهر.



وجاء في بيان الدعوة :



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله القائل" (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) صدق الله العظيم.



والصلاة والسلام على رسول الرحمة .. وبعد حمد الله تعالى حق حمده فإننا ندعو المواطنين جميعا في عموم الجمهورية إلى الرجوع إلى الله تعالى والإقلاع عن الذنب والتوبة الصادقة وطلب المغفرة وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بقلوب مخلصة ونوايا صادقة وضراعة كاملة في جميع الجوامع والمساجد في عموم اليمن لأداء صلاة الإستسقاء بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الأربعاء 29 رجب 1438هـجرية الموافق 26 أبريل 2017ميلادية.



وأن يبتهلوا إلى الله تعالى أن يمن على اليمن بأكمله في جميع بقاعه بالغيث الهنيء المدرار النافع غير الضار، وأن يرحم المشائخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع، وأن يتولى الجميع بعفوه ومغفرته ورحمته، وأن يصلح الثمار ويسقي الجميع غيثا هنيئا مريئا غدقا نافعا إنه أهل الرحمة والمغفرة وهو على كل شيء قدير.

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