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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 05:41:42م
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  رياضة
الحارس تير شتيغن يجدد عقده مع برشلونة حتى 2022
[25/أبريل/2017] مدريد - سبأ:
اتفق نادي برشلونة الإسباني مبدئيا مع حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لتجديد عقده مع الفريق الكاتالوني.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليوم أن تير شتيغن وافق على تجديد تعاقده مع الفريق الكاتالوني حتى 2022.

ومن المقرر أن يعلن برشلونة عن تجديد عقد الحارس الألماني الدولي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن تير شتيغن، الذي انضم لصفوف برشلونة في صيف 2014، قادما من صفوف بوروسيا مونشخلادباخ الألماني، أصبح الحارس الأساسي للبلوغرانا منذ بداية الموسم الحالي، بعد انتقال حارس مرمى التشيلي كلاوديو برافو، لصفوف مانشستر سيتي الانكليزي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ويبصم تير شتيغن على أداء رائع مع الفريق الكاتالوني، وكان أبرز عناصر برشلونة في المباراة الأخيرة أمام ريال مدريد، حيث تصدى لمجموعات من الكرات.
سبأ
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