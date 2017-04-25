ارتفاع الأسهم الأوروبية صباحا بفعل الأرباح ونشاط الدمج والاستحواذ [25/أبريل/2017] لندن- سبأ:

أدى إبرام الصفقات والأرباح إلى دعم أسواق الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع عودة التركيز إلى العوامل الأساسية وبعيدا عن السياسة ولو لبعض الوقت.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة متجها لتحقيق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.



واستقر المؤشر كاك 40 الفرنسي بعد أن صعد أكثر من 4 في المائة يوم أمس الاثنين إثر فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.



وتركزت الأنظار على الأرباح لترتفع أسهم إيه.إم.إس 16.3 في المائة إلى مستوى قياسي بعد أن أعلنت شركة صناعة الرقائق عن إيرادات فاقت توقعاتها للربع الأول من السنة مضيفة أنها قد ترفع هدفها لنمو الإيرادات في الأجل المتوسط.



وتعززت أسهم فولفو بعد نتائج فاقت التوقعات للربع الأول هي الأخرى ليرتفع السهم 6 في المائة.



واستفادت الأسهم من نشاط الدمج والاستحواذ ليقفز سهم كريستيان ديور للمنتجات الفاخرة 12 في المائة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بعد صفقة شراء.



فقد أعلنت إل.في.إم.إتش ورجل الأعمال الملياردير برنار أرنو عن صفقة لتبسيط علاقتهما مع كريستيان ديون عن طريق شراء حصص مساهمي الأقلية وذلك بهدف تعزيز أرباح إل.في.إم.إتش.



وسجلت أسهم إل.في.إم.إتش مستوى قياسيا وارتفعت 3.3 في المائة.

سبأ