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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 04:39:42م
وزير الخارجية يطالب مؤتمر المانحين بالعمل لإيقاف الحرب الاقتصادية على اليمن
طالب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله المشاركين في مؤتمر التعهدات الإنسانية الخاص باليمن المنعقد اليوم في جنيف بالعمل على وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تندرج في إطار الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
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  اقتصاد
أليطاليا تبدأ إجراءات إلزامية بعد رفض خطة إنقاذ
[25/أبريل/2017] ميلانو - سبأ:
أعلنت شركة الطيران الإيطالية (أليطاليا) اليوم الثلاثاء أنها ستبدأ إجراءات إلزامية بموجب القانون بعد أن رفض العمال أحدث خطة لإنقاذ الشركة مما يجعل من المستحيل عليها تدبير الأموال اللازمة لمواصلة تسيير الرحلات.

وبحسب وكالة أنباء (رويترز) كان العمال قد رفضوا يوم أمس الاثنين خطة لإعادة الهيكلة اقترحتها الإدارة تشمل إلغاء وظائف وخفض الأجور مراهنين على أن الحكومة ستطالب الإدارة بوضع خطة إنقاذ بديلة.

ودعت أليطاليا إلى اجتماع للمساهمين يوم الخميس المقبل لمناقشة الخطوات التالية.. مضيفة إن رحلاتها لن تتأثر في الوقت الحالي.
سبأ
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