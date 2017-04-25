|
أليطاليا تبدأ إجراءات إلزامية بعد رفض خطة إنقاذ
[25/أبريل/2017] ميلانو - سبأ:
أعلنت شركة الطيران الإيطالية (أليطاليا) اليوم الثلاثاء أنها ستبدأ إجراءات إلزامية بموجب القانون بعد أن رفض العمال أحدث خطة لإنقاذ الشركة مما يجعل من المستحيل عليها تدبير الأموال اللازمة لمواصلة تسيير الرحلات.
وبحسب وكالة أنباء (رويترز) كان العمال قد رفضوا يوم أمس الاثنين خطة لإعادة الهيكلة اقترحتها الإدارة تشمل إلغاء وظائف وخفض الأجور مراهنين على أن الحكومة ستطالب الإدارة بوضع خطة إنقاذ بديلة.
ودعت أليطاليا إلى اجتماع للمساهمين يوم الخميس المقبل لمناقشة الخطوات التالية.. مضيفة إن رحلاتها لن تتأثر في الوقت الحالي.
سبأ