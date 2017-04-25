الصين تهدف لتصبح قوة عالمية في صنع السيارات [25/أبريل/2017] بكين - سبأ:

تخطط الصين لتصبح قوة في صنع السيارات بالعالم في العقد المقبل، متعهدة بتعزيز تنمية سيارات الطاقة الجديدة وتيسير القيود على الملكية الأجنبية.



وذكرت خطة لتنمية صناعة السيارات أصدرتها 3 إدارات حكومية نقلته وكالة الانباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء أن الدولة ستسعى إلى تحقيق اختراقات في تقنيات رئيسية وزيادة حصة العلامات الصينية في سوق السيارات الدولية بشكل مرموق قبل عام 2025.



وحسب الخطة ستشهد الصين 2 مليون من إنتاج سيارات الطاقة الجديدة ومبيعاتها سنويا بحلول عام 2020 .



وأشارت الجمعية الصينية لصانعي السيارات إلى أن هذا الرقم حوالي 4 أضعاف المستوى الحالي .



وباعت الصين 507 ألف سيارة طاقة جديدة في العام الماضي.. مسجلة العدد الأعلى في العالم للعام الثاني بزيادة نسبتها 53 في المائة عن عام 2015 .



وأشارت الخطة إلى أن القيود على الملكية الأجنبية في صانعي السيارات المشتركة في البلاد ستستقبل تسهيلات "بشكل منتظم".



وكانت الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، تقيد الحصص الأجنبية في الشركات المشتركة داخل صناعة السيارة المحلية عند 50 في المائة بحد أقصى.



كما توقعت الخطة الحكومية من أن يبلغ الإنتاج السنوي للسيارة في الصين قرابة 30 مليون سيارة بحلول عام 2020 و35 مليون بحلول عام 2025.



وحسب الجمعية الصينية لصانعي السيارات، سجلت مبيعات السيارات في البلاد رقما قياسيا عاليا بـ28.03 مليون سيارة في عام 2016 ، بزيادة 13.7 في المائة على أساس سنوي.

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