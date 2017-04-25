ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 04:39:42م
وزير الخارجية يطالب مؤتمر المانحين بالعمل لإيقاف الحرب الاقتصادية على اليمن
طالب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله المشاركين في مؤتمر التعهدات الإنسانية الخاص باليمن المنعقد اليوم في جنيف بالعمل على وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تندرج في إطار الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
أليطاليا تبدأ إجراءات إلزامية بعد رفض خطة إنقاذ
الصين تهدف لتصبح قوة عالمية في صنع السيارات
وزير التربية يؤكد أهمية تضافر الجهود للإرتقاء بالعملية التعليمية
الأرصاد ينبه من انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع درجة الحرارة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير التربية يؤكد أهمية تضافر الجهود للإرتقاء بالعملية التعليمية
[25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
أكد وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي أهمية تضافر جهود الجميع للإرتقاء بالتعليم وتحقيق التنمية المستدامة للشعب اليمني.

وشدد الوزير الحوثي لدى افتتاحه اليوم الورشة التدريبية الأولى لفريق التطبيق الميداني لنظام التقييم الوطني (NAS) لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي لبرنامج " اللغة العربية، العلوم والرياضيات " على ضرورة تطبيق نظام التقييم الوطني.

وحث المشاركين في الورشة التي ينظمها في ثلاثة أيام مركز البحوث والتطوير التربوي بدعم برنامج الشراكة العالمية للتعليم على الإستفادة من مفردات الورشة وتطبيقها على الواقع العملي خلال نزولهم الميداني للمدارس بالمحافظات المستهدفة .. منوهاً بجهود كل من أسهم في إنجاح هذا العمل.

من جانبه أشار نائب ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي إلى أهمية الوقوف على الخلل الذي يواجه النظام التعليمي للوصول إلى المعالجات الصحيحة للإختلالات التي كانت سبب تدني المرتبة التي حصدها اليمن في إختبارات تيمس الدولية.

وأوضح أهمية العمل على تطوير مرتكزات النظام التعليمي وفي مقدمتها المعلم لوجود نسبة كبيرة منهم دون التعليم الجامعي وذلك من خلال تأهيلهم بإلحاقهم في الكليات والمعاهد العليا .. لافتاً إلى ضرورة قياس أثر هذا العمل ومتابعة عملية التقييم المستمرة له.

فيما تطرقت كلمات القائم بأعمال رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور إبراهيم الحوثي ومنسق المشروع الدكتور يوسف الريمي ورئيس فريق التطبيق الخبير الدولي الدكتور محمد المسوري إلى الجهود التي بذلت لإخراج نظام التقييم للنور وكذا المراحل التي مر بها.

وأوضحوا أن إجمالي الطلاب المستهدفين 21 ألف و628 طالبا وطالبة وألف و ثمانية معلما ومعلمة موزعين على 296 مدرسة في 104 مديريات في أمانة العاصمة ومحافظات المحويت، الحديدة، الجوف، عمران، ذمار، إب، صعدة، ريمة، البيضاء، صنعاء، تعز وحجة".

وأشار المتحدثون إلى أن فريق التطبيق الميداني الذي سيبدأ عملية النزول للمحافظات  المستهدفة مطلع الأسبوع القادم يضم 576 موجها وموجهة على المستويين المركزي والمحلي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
الأرصاد ينبه من انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع درجة الحرارة
تدشين توزيع بذور الذرة المحسنة على عدد من مزارعي مديريات عمران
تدمير آلية عسكرية للغزاة في مفرق موزع بتعز
استشهاد مواطن بصعدة بالضرب على يد حرس الحدود السعودي
وزير العدل يتفقد سير العمل في محكمتي غرب الامانة والاموال العامة
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين بموقع الخشل بجيزان
أبطال الجيش واللجان يدحرون مرتزقة العدوان من مواقع جديدة بالأطراف الشرقية لمديرية المتون بالجوف
التواصل الانسانية والوحدة التنفيذية للنازحين بحجة يدشنان المرحلة الاولى من مشروع الإيواء لنازحي حرض وميدي
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف تجمعات وثكنات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
اختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمحافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
تدمير آلية عسكرية للغزاة في مفرق موزع بتعز
[25/أبريل/2017]
استشهاد مواطن بصعدة بالضرب على يد حرس الحدود السعودي
[25/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[25/أبريل/2017]
المجلس النرويجي : يتعين على المانحين التعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح في اليمن
[25/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by