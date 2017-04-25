وزير التربية يؤكد أهمية تضافر الجهود للإرتقاء بالعملية التعليمية [25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أكد وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي أهمية تضافر جهود الجميع للإرتقاء بالتعليم وتحقيق التنمية المستدامة للشعب اليمني.



وشدد الوزير الحوثي لدى افتتاحه اليوم الورشة التدريبية الأولى لفريق التطبيق الميداني لنظام التقييم الوطني (NAS) لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي لبرنامج " اللغة العربية، العلوم والرياضيات " على ضرورة تطبيق نظام التقييم الوطني.



وحث المشاركين في الورشة التي ينظمها في ثلاثة أيام مركز البحوث والتطوير التربوي بدعم برنامج الشراكة العالمية للتعليم على الإستفادة من مفردات الورشة وتطبيقها على الواقع العملي خلال نزولهم الميداني للمدارس بالمحافظات المستهدفة .. منوهاً بجهود كل من أسهم في إنجاح هذا العمل.



من جانبه أشار نائب ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي إلى أهمية الوقوف على الخلل الذي يواجه النظام التعليمي للوصول إلى المعالجات الصحيحة للإختلالات التي كانت سبب تدني المرتبة التي حصدها اليمن في إختبارات تيمس الدولية.



وأوضح أهمية العمل على تطوير مرتكزات النظام التعليمي وفي مقدمتها المعلم لوجود نسبة كبيرة منهم دون التعليم الجامعي وذلك من خلال تأهيلهم بإلحاقهم في الكليات والمعاهد العليا .. لافتاً إلى ضرورة قياس أثر هذا العمل ومتابعة عملية التقييم المستمرة له.



فيما تطرقت كلمات القائم بأعمال رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور إبراهيم الحوثي ومنسق المشروع الدكتور يوسف الريمي ورئيس فريق التطبيق الخبير الدولي الدكتور محمد المسوري إلى الجهود التي بذلت لإخراج نظام التقييم للنور وكذا المراحل التي مر بها.



وأوضحوا أن إجمالي الطلاب المستهدفين 21 ألف و628 طالبا وطالبة وألف و ثمانية معلما ومعلمة موزعين على 296 مدرسة في 104 مديريات في أمانة العاصمة ومحافظات المحويت، الحديدة، الجوف، عمران، ذمار، إب، صعدة، ريمة، البيضاء، صنعاء، تعز وحجة".



وأشار المتحدثون إلى أن فريق التطبيق الميداني الذي سيبدأ عملية النزول للمحافظات المستهدفة مطلع الأسبوع القادم يضم 576 موجها وموجهة على المستويين المركزي والمحلي.

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