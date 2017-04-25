الأرصاد ينبه من انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع درجة الحرارة [25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد سائقي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية.



كما نبه المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قاطني الصحاري الشمالية والشرقية من البلاد وخاصة كبار السن والأطفال والعمال من الارتفاع العالي لدرجة الحرارة خلال ساعات النهار.



ودعا مرتادي البحر والصيادين إلى أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج على باب المندب نتيجة للرياح القوية السرعة.



وتوقع المركز أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحوة أثناء الليل والصباح، وصحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح السطحية شمالية شرقية على الساحل الجنوبي وشمالية غربية على الساحل الغربي نسيم لطيف إلى معتدلة السرعة تتراوح من 5 إلى 15 عقدة، وجنوبية على باب المندب معتدلة إلى قوية السرعة تتراوح من 12 إلى 22 عقدة مثيرة للأتربة والغبار والرؤية الأفقية منخفضة.



وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة أثناء الليل وصحوة إلى غائمة جزئيا وحارة نهارا، فيما تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح السطحية جنوبية غربية نسيم لطيف إلى معتدلة السرعة تتراوح من 5 إلى 15 عقدة.

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