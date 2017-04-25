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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 04:39:42م
وزير الخارجية يطالب مؤتمر المانحين بالعمل لإيقاف الحرب الاقتصادية على اليمن
طالب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله المشاركين في مؤتمر التعهدات الإنسانية الخاص باليمن المنعقد اليوم في جنيف بالعمل على وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تندرج في إطار الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
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  عربي ودولي
سلال: الجزائريون دفعوا ثمنا باهظا من أجل الأمن والاستقرار
[25/أبريل/2017] الجزائر - سبأ:
أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن الشعب الجزائري غير مستعد للمغامرة بالسيادة الوطنية والأمن والاستقرار في بلاده.

وأوضح سلال في تصريحات خلال لقائه فعاليات شعبية في ولاية باتنة أمس أن قيمة الأمن والاستقرار كبيرة وأن الجزائريين دفعوا ثمنا باهظا من أجل ذلك.

ونوه في الوقت ذاته بسياسة المصالحة الوطنية التي انتهجتها بلاده والإنجازات المحلية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وقال “إن الشعب الجزائري سيد في قراراته ولا أحد يستطيع أن يفرض عليه شيئا”.. مبينا أن مساحة الديمقراطية التي أقرتها السلطات في بلاده يجب أن تستغل لتبادل الأفكار حول تطوير الجزائر وتقدمها مشددا كذلك على الوحدة الوطنية في البلاد.
سبأ
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