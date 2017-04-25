سلال: الجزائريون دفعوا ثمنا باهظا من أجل الأمن والاستقرار [25/أبريل/2017] الجزائر - سبأ:

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن الشعب الجزائري غير مستعد للمغامرة بالسيادة الوطنية والأمن والاستقرار في بلاده.



وأوضح سلال في تصريحات خلال لقائه فعاليات شعبية في ولاية باتنة أمس أن قيمة الأمن والاستقرار كبيرة وأن الجزائريين دفعوا ثمنا باهظا من أجل ذلك.



ونوه في الوقت ذاته بسياسة المصالحة الوطنية التي انتهجتها بلاده والإنجازات المحلية التي تحققت خلال السنوات الماضية.



وقال “إن الشعب الجزائري سيد في قراراته ولا أحد يستطيع أن يفرض عليه شيئا”.. مبينا أن مساحة الديمقراطية التي أقرتها السلطات في بلاده يجب أن تستغل لتبادل الأفكار حول تطوير الجزائر وتقدمها مشددا كذلك على الوحدة الوطنية في البلاد.

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