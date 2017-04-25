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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 04:39:42م
وزير الخارجية يطالب مؤتمر المانحين بالعمل لإيقاف الحرب الاقتصادية على اليمن
طالب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله المشاركين في مؤتمر التعهدات الإنسانية الخاص باليمن المنعقد اليوم في جنيف بالعمل على وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تندرج في إطار الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
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  محلي
تدشين توزيع بذور الذرة المحسنة على عدد من مزارعي مديريات عمران
[25/أبريل/2017] عمران - سبأ:
دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران صالح المخلوس اليوم توزيع بذور الذرة المحسنة على عدد من مزارعي مديريات جبل عيال يزيد والسودة والسود بتمويل منظمة DRC بالتعاون مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة.

وفي التدشين أكد أمين عام محلي عمران أهمية تبني مثل هذه المبادرات التي تخدم المزارعين وتشجعهم للعودة إلى الزراعة بما يمكن المستفيدين من الإستفادة من البذور في التحصيل والإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن أغلب المزارعين تأثروا بالعدوان والحصار .. وقال " توجهنا للزراعة رسالة لقوى العدوان أننا صامدون وسنفشل مؤامراتكم ومخططاتكم في إركاع الشعب اليمني".

فيما أشار مدير برنامج الأمن الغذائي بالمنظمة فؤاد الصيادي إلى أن توزيع البذور المحسنة يعد أول نشاط لها في عمران .. مبينة أن المنظمة تسعى إلى تطوير هذا المشروع بالمحافظة   ليصل إلى دعم كافة المحاصيل الزراعية خلال الموسم القادم.

يذكر أن البذور المحسنة تم تجربتها في محافظتي صعدة وأبين وأثبتت نجاحها وحصل المزارعين على نتائج إيجابية من الجودة والكمية من المحاصيل الزراعية، كما أنها تعتبر أصناف محلية تمتاز بصفات وراثية ممتازة وتتبناها المؤسسة العامة لإكثار البذور المحلية التابعة لوزارة الزراعة والري.
سبأ
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