تدشين توزيع بذور الذرة المحسنة على عدد من مزارعي مديريات عمران [25/أبريل/2017] عمران - سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران صالح المخلوس اليوم توزيع بذور الذرة المحسنة على عدد من مزارعي مديريات جبل عيال يزيد والسودة والسود بتمويل منظمة DRC بالتعاون مع مكتب الزراعة والري بالمحافظة.



وفي التدشين أكد أمين عام محلي عمران أهمية تبني مثل هذه المبادرات التي تخدم المزارعين وتشجعهم للعودة إلى الزراعة بما يمكن المستفيدين من الإستفادة من البذور في التحصيل والإنتاج الزراعي.



وأشار إلى أن أغلب المزارعين تأثروا بالعدوان والحصار .. وقال " توجهنا للزراعة رسالة لقوى العدوان أننا صامدون وسنفشل مؤامراتكم ومخططاتكم في إركاع الشعب اليمني".



فيما أشار مدير برنامج الأمن الغذائي بالمنظمة فؤاد الصيادي إلى أن توزيع البذور المحسنة يعد أول نشاط لها في عمران .. مبينة أن المنظمة تسعى إلى تطوير هذا المشروع بالمحافظة ليصل إلى دعم كافة المحاصيل الزراعية خلال الموسم القادم.



يذكر أن البذور المحسنة تم تجربتها في محافظتي صعدة وأبين وأثبتت نجاحها وحصل المزارعين على نتائج إيجابية من الجودة والكمية من المحاصيل الزراعية، كما أنها تعتبر أصناف محلية تمتاز بصفات وراثية ممتازة وتتبناها المؤسسة العامة لإكثار البذور المحلية التابعة لوزارة الزراعة والري.

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