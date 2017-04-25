ارتفاع اليورو مقترباً من أعلى مستوى له في 5 أشهر [25/أبريل/2017] لندن- سبأ:

ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء متجهاً صوب أعلى مستوى له في 5 أشهر الذي سجله يوم أمس الاثنين بعدما حقق أعلى مكاسبه اليومية منذ يونيو مع تنامي الثقة في أن مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون الذي تفضله السوق سيهزم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ليصبح رئيس فرنسا القادم.



وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0891 دولار، ليبعد أقل من نصف سنت عن المستوى المرتفع الذي بلغه بعد إعلان نتائج انتخابات الأحد عند 1.0940 دولار، بعدما زاد 1.4 في المائة يوم أمس.



وانخفض الدولار الكندي 0.5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3570 دولار كندي للدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر بعدما قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس إن وزارته ستفرض رسوما جديدة قدرها 20 في المائة في المتوسط على واردات الخشب اللين الكندي.



وبرغم مكاسب العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية انخفض مؤشر الدولار الذي يتأثر بشدة باليورو 0.1 في المائة إلى 98.983.



وصعد الدولار مقابل الين 0.6 في المائة إلى 110.40 ين وسط انخفاض واسع النطاق للعملة اليابانية وهي من الملاذات الآمنة.



وانخفض الاسترليني مقابل اليورو حيث ظل تحت ضغط جراء صعود العملة الأوروبية الموحدة مع تحول المستثمرين للتفاؤل بشأن أوروبا بعد الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.



وسجل الاسترليني يوم أمس أسوأ أداء يومي له مقابل اليورو منذ مطلع يناير كانون الثاني حيث تراجع 1.4 في المائة.



وتراجعت العملة البريطانية 0.1 في المائة أمام اليورو اليوم لتصل إلى 85.01 بنس لليورو.



وكان الاسترليني صعد أكثر من 2 في المائة في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل اليورو بعدما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء انتخابات مبكرة.



وصعد الاسترليني مقابل الدولار 0.1 في المائة إلى 1.2802 دولار.

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