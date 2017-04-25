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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 04:39:42م
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يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
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  محلي
استشهاد مواطن بصعدة بالضرب على يد حرس الحدود السعودي
[25/أبريل/2017] صعدة - سبأ:
استشهد مواطن يوم امس بالضرب على يد حرس الحدود السعودي في حدود مديرية قطابر إحدى مديريات محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المواطن جمال يحيى قايد البهواني قتل بالضرب على يد حرس الحدود السعودي عندما كان يعبر الحدود السعودية باتجاه الأراضي اليمنية.

وأشار المصدر إلى ان مواطناً آخر يدعى أحمد عبد الله جبران القهري تعرض للإصابة نتيجة تعرضه لإطلاق نار من الأسلحة الرشاشة لحرس الحدود السعودي استهدفت سيارته مباشرة في منطقة الرقو بمديرية منبه.

وأدان المصدر وبشدة عنجهية النظام السعودي الإجرامي وممارساته التعسفية تجاه المواطن اليمني الساكن في الحدود ..لافتاً إلى أن هذه التصرفات الرعناء ستزيد من إصرار الشعب اليمني على مواصلة النضال في مواجهة ظلم نظام قرن الشيطان وإجرامه.
سبأ
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