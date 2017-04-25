وزير العدل يتفقد سير العمل في محكمتي غرب الامانة والاموال العامة [25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات والنائب العام عبدالعزيز البغدادي، اليوم ، سير العمل في محكمة ونيابة غرب الامانة وشعبة ومحكمة الاموال العامة والضرائب بالأمانة.



واطلع وزير العدل والنائب العام من قضاة واعضاء نيابة المحكمتين على كافة الاعمال المنجزة والترتيبات الجارية لتنشيط مستوى العمل القضائي إلى اقصى مستوياته بعد التوسعة الجديدة في مباني المحكمتين.



وأكد وزير العدل اهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل حصول المواطن على العدالة التي ينشدها والتي قامت من اجلها الثورة، مشيراً إلى ان المرحلة الراهنة تتطلب من رجال القضاء قضاة واداريين العمل الجاد والاخلاص والصبر لاستعادة ثقة الناس بالقضاء.



وشدد الوزير عقبات على التمسك بالمهنية القضائية في توالى نظر القضايا وذلك بعدم فتح المجال امام اطراف التقاضي للتلاعب وتعريض سمعة القضاء للمذمة .. مؤكدا ان الازمة الراهنة التي تسببت بها الحرب الظالمة لن تدوم وسوف ينعم الجميع بعد انقضائها بوضع افضل بكثير لن يعانوا بعدها من فاقة او حاجة ابدا.



واشار الى ان رهانات الاعداء في كسر الشعب اليمني من خلال اشعال الفتن الداخلية عبر الحصار الاقتصادي لن تتحقق ابدا مادام هناك رجال صامدون في جبهات الحدود وفي الجبهات الداخلية وفي مقدمتها جبهة العدالة.



من جهتهم عبر قضاة واعضاء نيابة وموظفي المحكمتين عن امتنانهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة القضائية في توفير احتياجات العمل القضائي.



واكدوا انهم سوف سيظلون في محراب العدالة صامدون يحملون لواء العدالة وبث رسالته إلى الجميع ، وتغيير اسلوب العمل النمطي إلى عمل نوعي ونموذجي وبما يعكس الصورة الايجابية لأداء القضاء العادل.



وأكدوا ان توفير العدالة للموطنين واجب وطني لن يتخلوا عنه مهما زاد العدوان في غيه ولن يكونوا اقل من اخوانهم الابطال المجاهدين من ابناء الجيش واللجان الشعبية في تقديم كل غال ونفيس في سبيل انتصار العدالة وهزيمة العدوان ومشروعة الظالم في اليمن.



وكان وزير العدل طاف بكافة ادارات واقسام المحكمتين ووجه بتوفير التجهيزات الاساسية التي تضمن بيئة عملية ناجحة تسهل تقديم خدمات القضاء للمواطنين.

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