ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 04:39:42م
وزير الخارجية يطالب مؤتمر المانحين بالعمل لإيقاف الحرب الاقتصادية على اليمن
طالب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله المشاركين في مؤتمر التعهدات الإنسانية الخاص باليمن المنعقد اليوم في جنيف بالعمل على وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تندرج في إطار الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
أليطاليا تبدأ إجراءات إلزامية بعد رفض خطة إنقاذ
الصين تهدف لتصبح قوة عالمية في صنع السيارات
وزير التربية يؤكد أهمية تضافر الجهود للإرتقاء بالعملية التعليمية
الأرصاد ينبه من انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع درجة الحرارة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير العدل يتفقد سير العمل في محكمتي غرب الامانة والاموال العامة
[25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات والنائب العام عبدالعزيز البغدادي، اليوم ، سير العمل في محكمة ونيابة غرب الامانة وشعبة ومحكمة الاموال العامة والضرائب بالأمانة.

واطلع وزير العدل والنائب العام من قضاة واعضاء نيابة المحكمتين على كافة الاعمال المنجزة والترتيبات الجارية لتنشيط مستوى العمل القضائي إلى اقصى مستوياته بعد التوسعة الجديدة في مباني المحكمتين.

 وأكد وزير العدل اهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل حصول المواطن على العدالة التي ينشدها والتي قامت من اجلها الثورة، مشيراً  إلى ان المرحلة الراهنة تتطلب من رجال القضاء قضاة واداريين العمل الجاد والاخلاص والصبر لاستعادة ثقة الناس بالقضاء.

   وشدد الوزير عقبات على التمسك بالمهنية القضائية في توالى نظر القضايا وذلك بعدم فتح المجال امام اطراف التقاضي للتلاعب وتعريض سمعة القضاء للمذمة .. مؤكدا ان الازمة الراهنة التي تسببت بها الحرب الظالمة لن تدوم  وسوف ينعم الجميع بعد انقضائها بوضع افضل بكثير لن يعانوا بعدها من فاقة او حاجة ابدا.

 واشار الى ان رهانات الاعداء في كسر الشعب اليمني من خلال اشعال الفتن الداخلية عبر الحصار الاقتصادي لن تتحقق ابدا مادام هناك رجال صامدون في جبهات الحدود وفي الجبهات الداخلية وفي مقدمتها جبهة العدالة.
 
  من جهتهم عبر قضاة واعضاء نيابة وموظفي المحكمتين عن امتنانهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة القضائية في توفير احتياجات العمل القضائي.

واكدوا انهم سوف سيظلون  في محراب العدالة صامدون يحملون   لواء العدالة وبث رسالته  إلى الجميع ، وتغيير اسلوب العمل النمطي إلى عمل نوعي ونموذجي  وبما يعكس  الصورة الايجابية  لأداء  القضاء العادل.
 
وأكدوا ان توفير العدالة للموطنين واجب وطني لن يتخلوا عنه مهما زاد العدوان في غيه  ولن يكونوا  اقل من اخوانهم الابطال المجاهدين من ابناء الجيش واللجان الشعبية في تقديم كل غال ونفيس في سبيل  انتصار العدالة وهزيمة العدوان ومشروعة الظالم في اليمن.

 وكان وزير العدل طاف بكافة ادارات واقسام المحكمتين ووجه بتوفير التجهيزات الاساسية التي تضمن بيئة عملية ناجحة  تسهل تقديم خدمات القضاء للمواطنين.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير التربية يؤكد أهمية تضافر الجهود للإرتقاء بالعملية التعليمية
الأرصاد ينبه من انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع درجة الحرارة
تدشين توزيع بذور الذرة المحسنة على عدد من مزارعي مديريات عمران
تدمير آلية عسكرية للغزاة في مفرق موزع بتعز
استشهاد مواطن بصعدة بالضرب على يد حرس الحدود السعودي
مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين بموقع الخشل بجيزان
أبطال الجيش واللجان يدحرون مرتزقة العدوان من مواقع جديدة بالأطراف الشرقية لمديرية المتون بالجوف
التواصل الانسانية والوحدة التنفيذية للنازحين بحجة يدشنان المرحلة الاولى من مشروع الإيواء لنازحي حرض وميدي
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف تجمعات وثكنات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
اختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمحافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
تدمير آلية عسكرية للغزاة في مفرق موزع بتعز
[25/أبريل/2017]
استشهاد مواطن بصعدة بالضرب على يد حرس الحدود السعودي
[25/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[25/أبريل/2017]
المجلس النرويجي : يتعين على المانحين التعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح في اليمن
[25/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by