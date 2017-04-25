التواصل الانسانية والوحدة التنفيذية للنازحين بحجة يدشنان المرحلة الاولى من مشروع الإيواء لنازحي حرض وميدي [25/أبريل/2017] حجة - سبأ:

دشن مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة حجة خالد العبالي اليوم بمدينة عبس المرحلة الاولى من مشروع الإيواء والإغاثة لنازحي مدينتي حرض وميدي المتواجدين بمدينة عبس والذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالحديدة بالتعاون مع الوحدة التنفيذية للنازحين و بتكلفة اجمالية تبلغ 15 مليون ريال بتمويل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة.



وفي التدشين أشاد العبالي بالجهود الإنسانية لمؤسسة التواصل الانسانية وحرصها على تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر النازحة التي أجبرها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على ترك منازلها ومناطقها.

وأكد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين آهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع و المؤسسات والجمعيات الخيرية في تخفيف الأعباء المعيشية التي تواجهها الاسر النازحة من خلال ما تقدمه من مواد ومساعدات ايوائية.



وأشار خالد العبالي إلى فاعلية التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الخيرية في اعتماد العديد من المشاريع الخيرية الانسانية وكذا تذليل اي مشاكل او صعوبات قد تعترض سير العمل الاغاثي الانساني .



من جانبه أوضح مدير مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بالحديدة صادق السعيدي أن المرحلة الاولى من مشروع الإيواء الذي ينفذ تحت شعار " الكويت إلى جانبكم" بتكلفة 7 مﻻيين و 500 الف ريال يستهدف تقديم مواد ايوائيه ومنزلية ل 150 اسرة نازحة من مدينتي حرض وميدي.



وأشار الى انه سيتم خلال اليومين القادمين تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ل 150 اسرة نازحة.



واعرب السعيدي عن امله في تعزيز التعاون القائم بين المؤسسة وقيادة محافظة حجة واﻻرتقاء به وبما يسهم في تسهيل وصول المساعدات للفئات المستفيديه منها.

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