محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف تجمعات وثكنات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:



واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية استهداف تجمعات وثكنات الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات رداً على استمرار جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدة القناصة في الجيش واللجان قنصت ثلاثة جنود سعوديين في موقع الفريضة بجيزان ، مبيناً أنه تم إطلاق صاروخي زلزال 2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة جنوب الموسم.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في جوازات الطوال ، غرب موقع مثعن ، خلف موقع الشبكة ، كما استهدفت آليتين سعوديتين وجرافة في تبة المصفوقة بموقع الدخان في حين استهدف قصف صاروخي استهدف آليات وجرافات الجيش السعودي في محيط المركز الحكومي جنوب قرية القفل .



وأشار المصدر إلى أن المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ علب ، الساحة ، الجمارك في عسير ، وتجمعات للمرتزقة شرق موقع سلاطح في نجران .



وأكد المصدر مصرع طاقم غرفة عمليات مرتزقة العدوان و تدمير جميع أجهزة ومعدات الغرفة إضافة إلى تدمير خمس آليات ومدرعة في ضربة الصاروخ الباليستي على مقر لهم في مجمع الجوف .



وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في سايلة العرضي ومحيط قرية العضبة في مديرية الغيل ، كما تم إطلاق صاروخ زلزال2 وقذائف مدفعية على تجمعات المرتزقة في معسكر الجرعوب بمديرية المتون .



ونوّه المصدر إلى قنص أحد المرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف و اثنين آخرين في تبة الدفاع الجوي بمنطقة بير باشا محافظة تعز ، بالإضافة إلى تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة بصاروخ مضاد للدروع في سايلة موزع بتعز .



وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في حي كلابة بمديرية صالة ومديرية مقبنة بمحافظة تعز و شمال صحراء ميدي و مديرية الصومعة في البيضاء محققة إصابات مباشرة .



وفي محافظة مأرب لقي أربعة من مرتزقة العدوان مصرعهم بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح ، في حين استهدفت المدفعية تجمعاً للمرتزقة في معسكر كوفل بالمديرية محققة إصابات مباشرة .



ووفقاً للمصدر لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم وأًيب ثمانية آخرين في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف آلية محملة بالذخائر في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة ، كما تم استهداف تجمع لهم في المديرية نفسها .

سبأ [25/أبريل/2017]سبأ