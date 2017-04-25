ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 01:32:19م
وزير الخارجية يطالب مؤتمر المانحين بالعمل لإيقاف الحرب الاقتصادية على اليمن
طالب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله المشاركين في مؤتمر التعهدات الإنسانية الخاص باليمن المنعقد اليوم في جنيف بالعمل على وقف كافة الإجراءات والممارسات التي تندرج في إطار الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف تجمعات وثكنات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
اختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمحافظة صنعاء
طيران العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
بدء ورشة عمل خاصة بإقرار توجهات الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قوات الجيش واللجان الشعبية تواصل استهداف تجمعات وثكنات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية
[25/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية استهداف تجمعات وثكنات الجيش السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات رداً على استمرار جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدة القناصة في الجيش واللجان قنصت ثلاثة جنود سعوديين في موقع الفريضة بجيزان ، مبيناً أنه تم إطلاق صاروخي زلزال 2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة جنوب الموسم.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في جوازات الطوال ، غرب موقع مثعن ، خلف موقع الشبكة ، كما استهدفت آليتين سعوديتين وجرافة في تبة المصفوقة بموقع الدخان في حين استهدف قصف صاروخي استهدف آليات وجرافات الجيش السعودي في محيط المركز الحكومي جنوب قرية القفل .

وأشار المصدر إلى أن المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ علب ، الساحة ، الجمارك في عسير ، وتجمعات للمرتزقة شرق موقع سلاطح في نجران .

وأكد المصدر مصرع طاقم غرفة عمليات مرتزقة العدوان و تدمير جميع أجهزة ومعدات الغرفة إضافة إلى تدمير خمس آليات ومدرعة في ضربة الصاروخ الباليستي على مقر لهم في مجمع الجوف .

وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة في سايلة العرضي ومحيط قرية العضبة في مديرية الغيل ، كما تم إطلاق صاروخ زلزال2 وقذائف مدفعية على تجمعات المرتزقة في معسكر الجرعوب بمديرية المتون .

ونوّه المصدر إلى قنص أحد المرتزقة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف و اثنين آخرين في تبة الدفاع الجوي بمنطقة بير باشا محافظة تعز ، بالإضافة إلى تدمير مدرعة تابعة للمرتزقة بصاروخ مضاد للدروع في سايلة موزع بتعز .

وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في حي كلابة بمديرية صالة ومديرية مقبنة بمحافظة تعز و شمال صحراء ميدي و مديرية الصومعة في البيضاء محققة إصابات مباشرة .

وفي محافظة مأرب لقي أربعة من مرتزقة العدوان مصرعهم بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية صرواح ، في حين استهدفت المدفعية تجمعاً للمرتزقة في معسكر كوفل بالمديرية محققة إصابات مباشرة .

ووفقاً للمصدر لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم وأًيب ثمانية آخرين في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف آلية محملة بالذخائر في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة ، كما تم استهداف تجمع لهم في المديرية نفسها .

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمحافظة صنعاء
طيران العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
بدء ورشة عمل خاصة بإقرار توجهات الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية
تدشين مشروع مياه المدينة الليبية بأمانة العاصمة
وزير الخارجية يطالب مؤتمر المانحين بالعمل لإيقاف الحرب الاقتصادية على اليمن
قنص جنود سعوديين ودك مواقعهم وآلياتهم في جيزان ونجران وعسير
الهيئة النسائية الثقافية العامة بأمانة العاصمة تحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد
قصف صاروخي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء
المجلس النرويجي : يتعين على المانحين التعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح في اليمن
وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة تنعيان اللواء عباس محمد المضواحي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية
[25/أبريل/2017]
المجلس النرويجي : يتعين على المانحين التعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح في اليمن
[25/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
مسيرة الخبز الراجلة تصل ميناء الحديدة
[24/أبريل/2017]
مصرع وإصابة 12 من مرتزقة العدوان بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمديرية عسيلان بشبوة
[24/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by