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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 01:32:19م
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اختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمحافظة صنعاء
[25/أبريل/2017] صنعاء – سبأ:


اختتمت اليوم في محافظة صنعاء دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية نظمها فرع الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان في مديرية صعفان و بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هدفت الدورة التي أقيمت على مدى يومين تحت شعار "ايجاد مسعف في كل بيت" إلى تدريب 20 مشاركاً ومشاركة من عزل مديرية صعفان وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية للإسعافات الأولية.

وفي الاختتام أكد أمين عام فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الدكتور عبدالكريم غبش ومدير الصحة بمديرية صعفان الدكتور عبدالرحمن الصعفاني أهمية نقل ما تلقاه المشاركون في الدورة إلى الواقع والمجتمع المحلي ، مشيدين بالجهود الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارا إلى أهمية تواجد مسعف في كل بيت سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم .

فيما أوضح أمينا فرع الجمعية لشئون الكوارث الطبيعية أحمد مسعد والإعلام والنشء عادل ثامر ضرورة نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتنظيم الدورات التدريبية في هذا المجال بهدف إيجاد مسعف في كل بيت .

وفي الاختتام تم توزيع الشهادات والحقائب الإسعافية على المشاركين.

سبأ
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