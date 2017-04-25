[25/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه بحق الشعب اليمني واستهداف الممتلكات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين .
وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استشهاد أربعة مواطنين بينهم امرأة في غارتين لطيران العدوان استهدفتا سيارتين في منطقة المجش بمديرية موزع محافظة تعز .
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح و غارة أخرى على مديرية مجز ، كما ألقى قنبلة صوتية على مديرية منبه في محافظة صعدة .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 18 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و غارتين على موقع المستحدث في الخوبة بجيزان.
سبأ