[25/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
دشن وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبد الغني المداني ووكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف العمل في تنفيذ مشروع مياه المدينة الليبية بمديرية الثورة بأمانة العاصمة.
يتضمن المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من عشرة آلاف نسمة في حي صوفان والتلفزيون توريد وتركيب وحدة توليد كهربائي واستكمال شبكة المياه بتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية بالتعاون مع أمانة العاصمة.
وخلال التدشين أشار الوكيل المداني إلى أهمية هذه المشاريع الحيوية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطن وتخفف من معاناته المعيشية خاصة في الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسة التواصل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها ولكافة المنظمات بما يكفل تنفيذ مشاريعها في مجال المياه بمختلف المحافظات.. مشيداً بدعم وتمويل الجمعية الكويتية للإغاثة للمشاريع الخدمية والتنموية .
بدوره أوضح وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف أهمية مشروع مياه المدينة الليبية للتخفيف من معاناة المواطنين في توفير المياه في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وحصار الجائر . مشيداً بدور مؤسسة التواصل في تنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات بمديريات أمانة العاصمة وأبرزها قطاع المياه.
فيما أشار مدير مكتب مؤسسة التواصل بالعاصمة المهندس نور الدين الكحلاني إلى أن المؤسسة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من المشاريع الحيوية والتنموية في عدة مجالات وأنها بصدد تدشين مشاريع مياه أخرى .
حضر التدشين وكيل مساعد وزارة المياه والبيئة المهندس عبد السلام الحكيمي ومدير عام مؤسسة المياه بالأمانة المهندس محمد مداعس ومدير عام مديرية الثورة يحيى قطيش و مهندس المشروع عبد الحكيم القيسي .
سبأ