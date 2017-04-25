عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غاتيلوف ودي ميستورا يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا جنيف - سبأ:

بحث نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، تعزيز نظام وقف إطلاق النار وإشراك منظمات دولية في عملية إزالة الألغام في سوريا.



وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، الاثنين وفق ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني، أن غاتيلوف ودي ميستورا، خلال لقائهما في جنيف، تبادلا الآراء حول "سير وآفاق التسوية السياسية في سوريا على خلفية الاتصالات السياسية المتعددة التي جرت مؤخرا بصيغ مختلفة".



وبحسب البيان فقد "تمت الإشارة إلى ضرورة أن تواصل جميع الأطراف الرئيسة جهودها لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وحل المشكلات الإنسانية للأهالي السوريين، إضافة إلى إشراك الآليات المعنية التابعة للأمم المتحدة في عملية إزالة الألغام (في سوريا)".

سبأ [25/أبريل/2017]سبأ