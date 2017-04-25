الخارجية الكازاخية: الاجتماع المقبل حول سوريا في أستانا يومي الـ 3 و 4 من مايو أستانا - سبأ:

أعربت الخارجية الكازاخستانية ،اليوم الثلاثاء، عن أملها بأن يحضر الاجتماع المقبل حول سوريا في أستانا يومي الـ 3 و4 من مايو ممثلو كل الأطراف.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي قوله للصحفيين.. "نأمل بأن المفاوضات في أستانا ستكون على أعلى مستوى .. من جانبنا نحن مستعدون للمشاركة على أي مستوى وقد تم التحضير للمشاركة على مستوى الخبراء".



وأضاف أن الخارجية الكازاخية تأمل بمشاركة كل الأطراف أي الدول الضامنة والحكومة السورية و"المعارضة" مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أنه لن تكون هناك محادثات مكتملة الأركان في حال عدم حضور أحد الأطراف".



واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سوريا عقد الأول يومي الـ 23 والـ 24 من يناير الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في الـ 16 من شهر فبراير الماضي على تثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا بينما عقد الاجتماع الثالث يومي الـ 14 و15 من مارس الماضي بغياب وفود "المعارضة المسلحة".

سبأ [25/أبريل/2017]سبأ