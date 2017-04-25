محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف قنص جنود سعوديين ودك مواقعهم وآلياتهم في جيزان ونجران وعسير جيزان - سبأ:

لقي عسكريون سعوديون مصرعهم فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية عدداً من تجمعاتهم وآلياتهم في جيزان ، نجران وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة القناصة في الجيش واللجان قنصت ثلاثة جنود سعوديين في موقع الفريضة ، مبيناً أنه تم إطلاق صاروخي زلزال 2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة جنوب الموسم.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً للجيش واللجان استهدف آليات وجرافات الجيش السعودي في محيط المركز الحكومي جنوب قرية القفل .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في جوازات الطوال ، غرب موقع مثعن ، خلف موقع الشبكة ، كما استهدفت آليتين سعوديتين وجرافة في تبة المصفوقة بموقع الدخان .



ولفت المصدر إلى أن المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في منفذ علب ، الساحة ، الجمارك في عسير ، وتجمعات أخرى للمرتزقة شرق موقع سلاطح في نجران .

سبأ [25/أبريل/2017]سبأ