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الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
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الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
[25/أبريل/2017]
رام الله - سبأ:
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.

ففي رام الله، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منشآت تجارية في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وقال نائب رئيس بلدية نعلين عبد الحفيظ مصلح في تصريح له، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة عند الساعة الثالثة فجرا، وهدمت 6 منشآت تجارية لبيع المواد الغذائية، بالقرب من الحاجز العسكري، مشيرا الى أن تلك القوات تذرعت بقرب هذه المنشآت من الحاجز لتبرير هدمها.

وفي جنين،أصيب عدد من المواطنين في قرية رمانة غرب جنين بحالات اختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت القرية، وقرية عانين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان والمنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية المحيطة وبين المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على بوابة عزون شرق قلقيلية، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مواطنين اثنين بعد أن أوقفت المركبة التي يستقلانها واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وذكر شهود عيان من عزون ، أن المعتقلين هما مصطفى غسان من كفر لاقف جنوب قلقيلية، وخالد علي من بيت ليد شرق طولكرم .

وفي نابلس،أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الأحد الماضي حتى فجر اليوم الثلاثاء، تدريبات عسكرية بالمدفعية الثقيلة في خربة الطويل شرق عقربا، جنوب نابلس.

وأشار عضو لجنة مقاومة الاستيطان في عقربا يوسف ديرية في تصريح له، إلى أن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بإجراء التدريبات شفهيا، وأن أصوات الانفجارات سمعت طيلة اليومين الماضيين في الخربة.

بدوره، أوضح المواطن باسم بني جابر من الخربة، أن مدفعيات الاحتلال تنقلت بين منازل المواطنين بالخربة، وأن قوات الاحتلال دمرت مساحات من الأراضي المزروعة خلال التدريبات.

وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فتيين وسلمت شابين من محافظة بيت لحم، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين محمد اياد المصري(13عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وخالد حسين ديرية (17عاما) من بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وأضاف المصدر ان قوات الاحتلال سلمت كلا من أنس اسماعيل نواورة (23عاما) من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، وأحمد ماجد ديرية (18عاما) من بيت فجار جنوبا، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وفي جنين، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أراضي في قرية ظهر المالح الواقعة داخل جدار الضم والتوسع العنصري، شمال بلدة يعبد بمحافظة جنين.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال باشرت بتجريف ما يقارب من 30 دونما تعود لعائلتي خطيب وزيد الكيلاني في القرية، بهدف توسيع مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراضي المواطنين.

وفي الأغوار،داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مناطق متفرقة من الأغوار الشمالية، وأثارت الرعب بين الأهالي لا سيما الأطفال والنساء.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، عارف دراغمة في تصريح ، إن قوات الاحتلال داهمت أكثر من منطقة في الأغوار الشمالية، في خطوة إضافية لإرهاب المواطنين والتضييق عليهم.

سبأ
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