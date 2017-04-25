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المجلس النرويجي : يتعين على المانحين التعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح في اليمن
[25/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
أكد المجلس النرويجي للاجئين أنه " يتعين على الحكومات المانحة التي تجتمع اليوم لمناقشة أزمة اليمن أن تتعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح ".

وقال أمين عام المجلس يان إيغلاند في بيان صحفي بمناسبة انعقاد مؤتمر المانحين لليمن اليوم في جنيف : "يحتاج العالم إلى زيادة المساعدات المقدمة لليمن في هذه اللحظة الحرجة، التي يواجه فيها الملايين من الناس خطر الموت من الجوع ".

وأضاف إيغلاند في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه : " يجب على الحكومات اليوم تمويل الاستجابة الإنسانية لهذه الكارثة المحتدمة وإنقاذ الأرواح ، ولكن التمويل وحده لن يحل الأسباب الجذرية لهذه الكارثة، وإنما يكمن الحل في عملية سلام واسعة وشاملة، سيتمكن اليمن من خلالها من الوقوف على قدميه".

وحذر البيان من أن تصعيد القتال ـ وخاصة حول ميناء الحديدة ـ سيقوض الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن التي تعد على شفا المجاعة ، مشيراً إلى أن اليمن يعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من الغذاء والوقود والأدوية ، وهنالك قلق متزايد من أن القتال قد يعرقل الواردات.

و تابع أمين عام المجلس قائلاً : "إذا تفاقمت المعارك وقطعت شريان الحياة عبر ميناء الحديدة سيكون بقاء الملايين من المدنيين معرضاً للخطر".

وذكر البيان أن المجتمع الإنساني بحاجة إلى 2.1 مليار دولار ليتمكن من الوصول إلى 12 مليون شخص من أكثر الناس ضعفاً والذين لا يستطيعون مواجهة الأزمة و يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة ، موضحاً أنه لم يتم تمويل سوى 15 في المئة فقط من هذه السنة ، لافتاً إلى أنه بدون الضخ الفوري للنقد، فإن الاستجابة الإنسانية ستكافح من أجل إحكام السيطرة على المجاعة.

ونوّه البيان إلى أن اليمن يتحول إلى بلد يحتاج فيه الجميع تقريباً إلى المعونة ، إذ يحتاج ما يقارب 19 مليون شخص – أي ثلثي السكان - إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.
سبأ
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