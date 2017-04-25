ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 11:16:49ص
قنص جنود سعوديين ودك مواقعهم وآلياتهم في جيزان ونجران وعسير
لقي عسكريون سعوديون مصرعهم فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية عدداً من تجمعاتهم وآلياتهم في جيزان ، نجران وعسير .
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
غاتيلوف ودي ميستورا يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا
الخارجية الكازاخية: الاجتماع المقبل حول سوريا في أستانا يومي الـ 3 و 4 من مايو
الهيئة النسائية الثقافية العامة بأمانة العاصمة تحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد
قصف صاروخي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
استطلاع: أغلبية الاسكتلنديين لا يريدون استفتاء آخر على الاستقلال
[25/أبريل/2017]
إدنبره - سبأ:
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كانتار أن معظم الناخبين الاسكتلنديين لا يريدون استفتاء آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة وأن التأييد للانفصال تراجع فيما يبدو.

وكان الاسكتلنديون قد صوتوا بهامش كبير لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو الماضي فيما تعارض مع المملكة المتحدة إجمالا التي جاءت نتيجة التصويت بها لصالح الخروج.

وتقول حكومة اسكتلندا التي يديرها الحزب القومي الاسكتلندي إن هذا يعني أنه ينبغي منح الدولة فرصة جديدة لتقرير ما إذا كانت تريد الانفصال عن المملكة المتحدة. وتعارض الحكومة المركزية في لندن هذا.

وأظهر استطلاع كانتار الذي شارك فيه 1060 بالغا أن قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تعزز على ما يبدو حركة الاستقلال. وأجري الاستطلاع بعدما دعت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا إلى إجراء استفتاء في خريف 2018 أو ربيع 2019.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع يعتقد 26 بالمئة فقط أنه ينبغي إجراء استفتاء في أي من الموعدين بينما يعتقد 18 بالمئة أنه ينبغي أن يجرى في وقت لاحق.

غير أن 46 بالمئة يعتقدون أنه ينبغي عدم إجراء استفتاء على الإطلاق.

وتحظى القضية باهتمام واسع في اسكتلندا قبيل انتخابات في المملكة المتحدة في الثامن من يونيو.

وأظهر الاستطلاع أن 55 بالمئة ممن قالوا إن من المؤكد أنهم سيشاركون في أي استفتاء على الاستقلال سيصوتون ضده بينما قال 37 بالمئة إنهم سيصوتون لصالحه ولم يحسم ثمانية بالمئة أمرهم.

وكان الاسكتلنديون قد صوتوا ضد الاستقلال بأغلبية 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة في استفتاء أجري في 2014.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
غاتيلوف ودي ميستورا يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا
الخارجية الكازاخية: الاجتماع المقبل حول سوريا في أستانا يومي الـ 3 و 4 من مايو
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
مظاهرات ضد مادورو في فنزويلا
مقتل 10 على الأقل في تفجير قنبلة استهدف حافلة بشمال غرب باكستان
مسؤول أميركي: سننسق مع شركائنا الخطوات ضد كوريا الشمالية
المفوضية الأوروبية تدعو لصيغة جديدة للعلاقات مع تركيا
كوريا الشمالية تجري تدريبات واسعة النطاق بالمدفعية
مواصلة 1500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن
الجيش الجزائري يعلن عن مصادرة كمية من الأسلحة على الحدود مع مالي

العدوان السعودي على اليمن
المجلس النرويجي : يتعين على المانحين التعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح في اليمن
[25/أبريل/2017]
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
مسيرة الخبز الراجلة تصل ميناء الحديدة
[24/أبريل/2017]
مصرع وإصابة 12 من مرتزقة العدوان بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمديرية عسيلان بشبوة
[24/أبريل/2017]
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر كوفل بمأرب
[24/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by