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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - أبريل - 2017 الساعة 11:16:49ص
قنص جنود سعوديين ودك مواقعهم وآلياتهم في جيزان ونجران وعسير
لقي عسكريون سعوديون مصرعهم فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية عدداً من تجمعاتهم وآلياتهم في جيزان ، نجران وعسير .
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اقتحمت عدد من البلدات، وهدمت منشآت تجارية، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية وبين المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
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  عربي ودولي
مظاهرات ضد مادورو في فنزويلا
[25/أبريل/2017]
كراكاس - سبأ:
شهدت عدة مدن فنزويلية مظاهرات احتجاجية ضد حكومة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو ومطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة.

وقام آلاف الناشطين بقطع الطرقات في البلاد، بينما سجلت بضع صدامات فقط عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يرشقون عناصرها بالحجارة على طريق سريع في العاصمة كراكاس.

واعترض متظاهرون ارتدوا اللون الابيض طيلة ساعات وقوفا او جالسين تحت اشعة الشمس الحادة طريق فرنسيسكو فاهاردو المؤدية الى العاصمة بالاضافة الى الطرق الرئيسية في البلاد.

والأزمة السياسية الحالية ناجمة عن فوز المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية نهاية عام 2015، ما وضع حدا لهيمنة تيار شافيز، في الوقت الذي كان فيه اقتصاد هذا البلد يغرق مع انخفاض أسعار النفط.

وتطالب المعارضة باجراء انتخابات عامة مبكرة العام الحالي ورحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.

الا ان مادورو اعلن في خطاب أخير انه يؤيد اجراء انتخابات محلية ولكن على مستوى رؤساء البلديات والأقاليم، لا على المستوى الرئاسي.

سبأ
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