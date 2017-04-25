عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مظاهرات ضد مادورو في فنزويلا كراكاس - سبأ:

شهدت عدة مدن فنزويلية مظاهرات احتجاجية ضد حكومة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو ومطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة.



وقام آلاف الناشطين بقطع الطرقات في البلاد، بينما سجلت بضع صدامات فقط عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يرشقون عناصرها بالحجارة على طريق سريع في العاصمة كراكاس.



واعترض متظاهرون ارتدوا اللون الابيض طيلة ساعات وقوفا او جالسين تحت اشعة الشمس الحادة طريق فرنسيسكو فاهاردو المؤدية الى العاصمة بالاضافة الى الطرق الرئيسية في البلاد.



والأزمة السياسية الحالية ناجمة عن فوز المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية نهاية عام 2015، ما وضع حدا لهيمنة تيار شافيز، في الوقت الذي كان فيه اقتصاد هذا البلد يغرق مع انخفاض أسعار النفط.



وتطالب المعارضة باجراء انتخابات عامة مبكرة العام الحالي ورحيل مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.



الا ان مادورو اعلن في خطاب أخير انه يؤيد اجراء انتخابات محلية ولكن على مستوى رؤساء البلديات والأقاليم، لا على المستوى الرئاسي.

سبأ [25/أبريل/2017]سبأ