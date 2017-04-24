عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 10 على الأقل في تفجير قنبلة استهدف حافلة بشمال غرب باكستان باراشينار - سبأ:

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر اليوم الثلاثاء في تفجير قنبلة استهدف حافلة صغيرة في منطقة القبائل بشمال غرب باكستان المتاخمة لأفغانستان .



وصرح شهيد علي خان المسؤول السياسي بمنطقة القبائل أن " القنبلةُ زرعت على الطريق وجرى تفجيرها عن بعد في الحافلة الصغيرة مما أدى الى مقتل عشرة أشخاص بينهم امرأة وطفل وإصابة عدد آخر."



وأشار خان الى أن القنبلة زرعت على الطريق في قرية كورام قرب الحدود مع أفغانستان.. موضحا أنه جرى تفجير القنبلة بالتحكم عن بعد عندما جاء الركاب."

سبأ [25/أبريل/2017]سبأ