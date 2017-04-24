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إلى وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة تنعيان اللواء عباس محمد المضواحي
[25/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ومنظمة مناضلي الثورة اليمنية اللواء الركن عباس محمد علي المضواحي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 75 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن .

وأشار بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه إلى أن الفقيد واحد من الرعيل الأول من مناضلي ثورة 26 سبتمبر الذين كان لهم اسهاما بارزا في الدفاع عن الوطن في مختلف المنعطفات التاريخية التي شهدها وعايشها الفقيد .

وأوضح البيان دور الفقيد في الارتقاء بمجال العمل العسكري والنهوض به من خلال عمله القيادي العسكري في مختلف المناصب التي تقلدها ، مؤكداً أن الوطن وقواته المسلحة خسرا برحيله واحداً من خيرة قياداته المخلصين الذين كان لهم شرف الاسهام في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره في مختلف ميادين ومواقع القوات المسلحة .

ولفت البيان إلى أن الفقيد نال العديد من الأوسمة تقديراً للأدوار الوطنية والنضالية التي جسدها في حياته منها وسام الشجاعة ، وسام الخدمة والواجب وعدد من الأنواط والنياشين العسكرية .

وعبر البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبأ
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