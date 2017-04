Sharaf rencontre l'ambassade par intérim de la Fédération de Russie au Yémen





SANA'A, 25 Avril (SABA)-Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf Abdaullah, a rencontré à Sana'a le ministre des Affaires étrangères rencontre avec l'ambassadeur par intérim de la Fédération de Russie au Yémen.



Lors de la rencontre , le ministre a souligné l'importance du rôle joué par la Fédération de Russie et le G 18, qui parrainent le processus de règlement politique au Yémen de ses responsabilités envers les engagements pris par le groupe de Hadi, dont le mandat a été expiré, lorsqu'il est pris la décision désastreuse de transférer la banque centrale et ses répercussions sur les conditions de vie du citoyen yéménite et l'arrestation du paiement des salaires depuis le mois d'Octobre 2017.



