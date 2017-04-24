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فعاليات ثقافية في محافظة ذمار في الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد
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فعاليات ثقافية في محافظة ذمار في الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد
[25/أبريل/2017]
ذمار - سبأ:

أقيمت في محافظة ذمار عدد من الفعاليات إحياءً للذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي .

حيث أقام أبناء مديريتي ضوران آنس و جهران فعاليتين إنشادية و خطابية أشاد المتحدثون فيهما بمناقب الشهيد القائد ، مستعرضين سيرته ومنهجيته.

وأكدت الكلمات والأناشيد والقصائد الشعرية أهمية الاقتداء بالشهيد القائد والسير على نهجه في الهدي القرآني ، موضحة أن الشهيد لم يكن داعية حرب، لكن واجب الرجال أن يواجهوا الحرب إذا ما فرضت عليهم .

كما أقيمت في مدينة ذمار فعالية ثقافية تحت عنوان " على دربك ماضون " سلطت الضوء على حياة الشهيد القائد وتضحياته العظيمة وصبره وثباته وصموده في وجه المستكبرين .

وأشار المتحدثون في الفعالية إلى أن الشهيد القائد فضح العدو الحقيقي للإسلام والمسلمين ، وكشف المشروع الأمريكي والإسرائيلي الهادف إلى تمزيق واحتلال الأوطان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وغيرها من الذرائع المزيفة.

إلى ذلك نظمت حرائر جبل الشرق بالمحافظة فعالية إحياء لذكرى استشهاد القائد حسين الحوثي تخللتها العديد من الكلمات والأناشيد تضمنت نشأته وسيرته التى أنارت الطريق الواضح في مقارعة الطغاة والمستكبرين وزلزلة عروشهم .

و أحيا القطاع التربوي الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد في عدد من مدارس المحافظة بعدد من المشاركات الشعرية والفنية مستلهمة من الشهيد القائد روح البذل والعطاء ورفض الذل .

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