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  محلي
فعالية جماهيرية إحياء للذكرى الـ 13 للشهيد القائد بالمديريات الشمالية بالحديدة
[24/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

 أحيت حشود جماهيرية من أبناء المديريات الشمالية بمحافظة الحديدة اليوم الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وأكد المشاركون في الفعالية أهمية إحياء هذه المناسبة واستلهام الدروس والعبر من مسيرة الشهيد القائد والمشروع الذي دعا إليه.

كما أكدت الكلمات على أهمية السير على منهجية الهدي القرآني منهجية الحق والصراط المستقيم والوقوف صفا واحدا في مواجهة الباطل والدفاع عن عزة وكرامة الوطن وعدم الخضوع أو الإستسلام لقوى الاستكبار.

تخلل الفعالية عدد من المشاركات الشعرية والأناشيد التي عبرت عن المناسبة ومسرحية عبرت عن أهمية الشهادة وعظمتها.

وفي ختام الفعالية أكدت الحشود المشاركة على أهمية السير على منهجية المسيرة القرآنية بقيادة القائد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي

حضر الفعالية أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي بن علي القوزي وعدد من المشائخ والعلماء والتربويين.

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