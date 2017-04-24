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مسيرة الخبز الراجلة تصل ميناء الحديدة
[24/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

وصلت إلى بوابة ميناء الحديدة اليوم مسيرة الخبز الشعبية المدنية الراجلة التي انطلقت من أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء قبل خمسة أيام من أجل الدفاع عن شريان الحياة الوحيد ميناء الحديدة.

واستقبلت المسيرة التي كان أخر مراحلها التوقف أمام ميناء الحديدة، قيادة محافظة الحديدة في المقدمة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم ووكيل المحافظة لشئون الثقافة الإعلام علي احمد قشر ووكيل المحافظة لقطاع الشباب صدام ناصر ومدير أمن المحافظة العميد عبدالحميد المؤيد ومدراء عموم مديريات الحالي والحوك والميناء.

وفي حفل استقبال المشاركين في المسيرة أشاد وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم، بصمود وإصرار المشاركين في مسيرة الخبز والذين اكدوا وقوفهم مع جميع أبناء الوطن من خلال التصدي لكل المحاولات لإغلاق واستهداف ميناء الحديدة الذي يعتبر النافذة الوحيدة للشعب اليمني.

فيما أشار وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام ووكيل المحافظة لقطاع الشباب ونائب مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة فيصل الهطفي، إلى أهمية الرسالة التي تحملها المسيرة والتي تعبر عن الشعب اليمني .

ونوهوا بجهود المشاركين في مسيرة الخبز المعبرة عن الرفض المطلق لأي تدخلات تضر بميناء الحديدة الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لاستيراد المواد الغذائية والدواء للشعب اليمني.

وطالبت مسيرة الخبز التي شارك فيها مواطنون من مختلف فئات المجتمع إلى إعلان ميناء ومدينة الحديدة منطقة إنسانية.

كما طالبت بسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة وإغاثة النازحين والمهجرين قسرياً، ورفع الحصار الاقتصادي، وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان وفتح حركة النقل في مطار صنعاء وبقية المنافذ اليمنية.

سبـأ
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