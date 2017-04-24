إجراء أول عملية تخصصية بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان



وأوضح مدير المستشفى الدكتور مطهر مرشد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور سمير الشرعبي أجرى أول عملية ترقيع طبلات الأذن لفتاة تكللت بالنجاح.. لافتا إلى أن الفتاة بصحة جيدة.



وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات التي يجريها قسم الأنف والأذن والحنجرة.. مشيدا بدعم قيادة المحافظة ومكتب الصحة لتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.

[24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ :أجريت بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان محافظة صنعاء أول عملية تخصصية في جراحة الأذن لفتاة تبلغ من العمر 17 عام.سبـأ