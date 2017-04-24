محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة 12 من مرتزقة العدوان بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمديرية عسيلان بشبوة شبوه - سبأ :



لقي أربعة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم وأصيب ثمانية آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان بمنطقة بيت دبوه بمديرية عسيلان محققة إصابات مباشرة موقعة أربعة قتلى وثمانية جرحى بعضهم إصابات بليغة.



وأشار المصدر إلى إحتراق آلية عسكرية لمرتزقة العدوان محملة بالذخيرة في القصف المدفعي.



وقد حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ على أسماء القتلى والجرحى.



القتلى:



1- فواز مهدي



2-انيس احمد حقاش



3-فارس احمد علي الحمصي



4-مهدي مبارك علي شنع



الجرحى :



1- أصيل حسين أحمد العسودي



2- محمد صالح مبارك غانم



3- ناصر علي القرقمي النسي



4- علي صالح جعبل أبو بكر



5- خالد احمد محمد العولقي



6- وافي عبدالله دعمان النسي



7- زياد علي صمرور المرزقي



8- ناصر سالم عشل

سبـأ [24/أبريل/2017]سبـأ