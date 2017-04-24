محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة ذمار يكرم أوائل الطلاب والمبرزين في مدارس المستقبل بذمار ذمار - سبأ :



كرم وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم، الطالبة نورا محمد عبدالله قايد الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى المحافظة والسادسة على مستوى الجمهورية، وأوائل الطلاب والمبرزين بمدارس المستقبل في جميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2015م- 2016م .



وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة أشاد الوكيل عبدالرزاق بالنجاح الذي حققته الطالبة نوارا في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والمستوى المتميز الذي حققه أوائل الطلاب وحرصهم على التحصيل العلمي وتحقيق مراكز متقدمة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد أهمية تطوير أساليب ووسائل وطرق التدريس ومواكبة التطورات للارتقاء بالعملية التعليمية.. لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للنهوض بواقع التعليم وتحسين جودة مخرجاته.



وأشار إلى أن التعليم سيظل من أهم عوامل نهضة وتقدم المجتمعات كونه الركيزة الأساس لإحداث نهضة تنموية شاملة.



حضر التكريم المدير العام المساعد لمكتب التربية بذمار حمدي الثلايا وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة .

سبـأ [24/أبريل/2017]سبـأ