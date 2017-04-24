محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدرسة عقبة بن نافع بمديرية الحوك بالحديدة تختتم مسابقة الإنشاد الحديدة - سبأ :



كرمت إدارة التربية والتعليم بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم الفائزات بمسابقة الإنشاد بمدرسة عقبة بن نافع الأساسية للبنات.



وفي التكريم أشارت كلمات إلى ضرورة الإهتمام بمواهب الطلاب والطالبات وتقديم الدعم والتشجيع الملائم لهم من خلال تبني مثل هذه الانشطة التي تسهم في صقل مواهبهم وبث روح المنافسة الشريفة في أوساطهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها.



وأشادت بجهود إدارة المدرسة وحرصها على تبني مواهب الطالبات وتنميتها ومشاركاتها في الفعاليات المختلفة على مستوى المديرية والمحافظة وتمكنها من تصدر مراكز متقدمة في التحصيل العلمي على مستوى مدارس المديرية والمحافظة للمرحلة الأساسية رغم ظروف العدوان الغاشم والحصار.



وفي ختام الحفل تم تكريم الطالبات الفائزات بمسابقة الإنشاد بالشهادات والجوائز العينية : الطالبة نورهان سراج من الصف الثامن أساسي لحصولها على لقب المسابقة والمركز الأول والطالبة إيمان غسان من الصف التاسع أساسي المركز الثاني.



كما تم تكريم الطالبة سامية حسن صلاح إحدى زهرات الصف الثاني أساسي على صوتها المتميز ومنافستها.

سبـأ [24/أبريل/2017]سبـأ