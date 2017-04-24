ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 24 - أبريل - 2017 الساعة 08:55:46م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي (مكتمل)
دشن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول..
كوريا الشمالية: مستعدون لضرب الأسطول الأميركي
قالت كوريا الشمالية، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية لإظهار قوتها العسكرية، وذلك عقب انضمام سفينتين تابعتين للبحرية اليابانية إلى حاملة الطائرات الأميركية كارلفينسون في غرب المحيط الهادي.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر كوفل بمأرب
وكيل محافظة ذمار يكرم أوائل الطلاب والمبرزين في مدارس المستقبل بذمار
مدرسة عقبة بن نافع بمديرية الحوك بالحديدة تختتم مسابقة الإنشاد
رئيس الوزراء يشيد بجهود وزارة المالية في حشد الموارد لصالح إستمرار الدولة في وظائفها تجاه المجتمع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مدرسة عقبة بن نافع بمديرية الحوك بالحديدة تختتم مسابقة الإنشاد
[24/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

 كرمت إدارة التربية والتعليم بمديرية الحوك محافظة الحديدة اليوم الفائزات بمسابقة الإنشاد بمدرسة عقبة بن نافع الأساسية للبنات.

وفي التكريم أشارت كلمات إلى ضرورة الإهتمام بمواهب الطلاب والطالبات وتقديم الدعم والتشجيع الملائم لهم من خلال تبني مثل هذه الانشطة التي تسهم في صقل مواهبهم وبث روح المنافسة الشريفة في أوساطهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وأشادت بجهود إدارة المدرسة وحرصها على تبني مواهب الطالبات وتنميتها ومشاركاتها في الفعاليات المختلفة على مستوى المديرية والمحافظة وتمكنها من تصدر مراكز متقدمة في التحصيل العلمي على مستوى مدارس المديرية والمحافظة للمرحلة الأساسية رغم ظروف العدوان الغاشم والحصار.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطالبات الفائزات بمسابقة الإنشاد بالشهادات والجوائز العينية : الطالبة نورهان سراج من الصف الثامن أساسي لحصولها على لقب المسابقة والمركز الأول والطالبة إيمان غسان من الصف التاسع أساسي المركز الثاني.

كما تم تكريم الطالبة سامية حسن صلاح إحدى زهرات الصف الثاني أساسي على صوتها المتميز ومنافستها.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر كوفل بمأرب
وكيل محافظة ذمار يكرم أوائل الطلاب والمبرزين في مدارس المستقبل بذمار
رئيس الوزراء يشيد بجهود وزارة المالية في حشد الموارد لصالح إستمرار الدولة في وظائفها تجاه المجتمع
رئيس الوزراء يطلع على أوضاع أمانة العاصمة ويلتقي قياداتها ويزور مشروع النظافة
ملتقى الطالب الجامعي بعمران يحيي الذكرى السنوية الـ13 للشهيد القائد
قبائل خولان تؤكد وقوفها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي
محافظة صعدة تحيي الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين الحوثي
إستعراض الأوضاع الإنسانية للنازحين بمناطق محافظة المحويت
أمسية ثقافية بهمدان وفعالية إحتفائية في بني مطر بالذكرى الـ 13 للشهيد القائد
وكيل محافظة صنعاء يتفقد عدد من مدارس مديرية الطيال ويكرم 70 معلما
العدوان السعودي على اليمن
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر كوفل بمأرب
[24/أبريل/2017]
استشهاد أربعة مواطنين بينهم امرأة بغارتين لطيران العدوان بمنطقة المجش بتعز
[24/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن ثمان غارات على محافظة ذمار
[24/أبريل/2017]
استمرار استهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي
[24/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by