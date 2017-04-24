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ملتقى الطالب الجامعي بعمران يحيي الذكرى السنوية الـ13 للشهيد القائد
[24/أبريل/2017]
عمران - سبأ :

 أحيا ملتقى الطالب الجامعي بجامعة عمران اليوم الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي .

وفي الفعالية التي حضرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ، أشارت كلمات إلى أن ذكرى الشهيد تأتي لتعزيز مشروع الشهادة لنصرة المستضعفين والدفاع عن الأوطان من الهيمنة والوصاية الخارجية .

وأوضحت أهمية إستذكار مشروع الشهيد الذي قدمه للأمة والمتمثل في العودة الصادقة إلى القرآن الكريم والتعامل الخلاق بين أبناء الأمة ومواجهة الأعداء وإحياء الشعور بالمسؤولية وتعزيز الثقة بالله وكذا إحياء الروح الجهادية ضد عداء الأمة الإسلامية .

ودعت الكلمات إلى الإقتداء بسيرة الشهيد القائد والتمسك بكتاب الله والثقة والإستعانة به في مواجهه العدوان السعودي الأمريكي ؟

تخلل الفعالية فقرات إنشادية ومسرحية وفيلم وثائقي استعرضت سيرة السيد الشهيد القائد ومدى تآمر الأعداء على المشروع القرآني في هدي الأمة .

حضر الفعالية أمين عام جامعة عمران عبد الرحمن الواعي ومدير مكتب وزير التربية أحمد البشري وعدد من أساتذة الجامعة ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية.

سبـأ
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