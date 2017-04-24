ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 24 - أبريل - 2017 الساعة 08:22:53م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يدشن فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي (مكتمل)
دشن الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للتعليم العالي بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول..
كوريا الشمالية: مستعدون لضرب الأسطول الأميركي
قالت كوريا الشمالية، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية لإظهار قوتها العسكرية، وذلك عقب انضمام سفينتين تابعتين للبحرية اليابانية إلى حاملة الطائرات الأميركية كارلفينسون في غرب المحيط الهادي.
مصلحة الضرائب تتلف ألف و670 كرتون من السجائر المهربة
أتلفت مصلحة الضرائب ممثلة بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين اليوم بصنعاء ألف و670 كرتون من السجائر المهربة بقيمة إجمالية 125 مليون ريال.
غداً نصف نهائي بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يتحدد غداً الثلاثاء طرفي المباراة النهائية لبطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها بصنعاء الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات في الدور الأول.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يشيد بجهود وزارة المالية في حشد الموارد لصالح إستمرار الدولة في وظائفها تجاه المجتمع
رئيس الوزراء يطلع على أوضاع أمانة العاصمة ويلتقي قياداتها ويزور مشروع النظافة
ملتقى الطالب الجامعي بعمران يحيي الذكرى السنوية الـ13 للشهيد القائد
مواصلة 1500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مواصلة 1500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن
[24/أبريل/2017]
القدس المحتلة – سبأ :


أعلن رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الاثنين عن مواصلة ما يقرب من 1500 معتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.

وقال فارس في تصريحات صحافية ان "مصلحة السجون لم تكتف بعدم فتح حوار مع الأسرى المضربين عن الطعام وإنما تقوم بتهديد الأسرى غير المضربين عن الطعام لمنعهم من الدخول فيه".

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن حوالي 6500 معتقل فلسطيني موزعون على 22 سجناً ومركز توقيف بينهم 300 طفل و62 معتقلة يخوض منهم 1500 إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثمن للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.

ويقود الإضراب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي (58 عاماً) والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة خمس مرات .

وأوضح نادي الأسير أن المضربين عن الطعان يطالبون بتوقف سلطات الاحتلال عمليات الاحتجاز بدون محاكمة لنحو 500 فلسطيني تحتجزهم حالياً فضلاً عن إنهاء الحبس الانفرادي.

كما يطالبون بتحسين الرعاية الطبية وإطلاق سراح السجناء المعوقين والذين يعانون من أمراض مزمنة والسماح للمعتقلين بالاتصال مع أقاربهم .

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الجيش الجزائري يعلن عن مصادرة كمية من الأسلحة على الحدود مع مالي
تقرير للامم المتحدة يكشف عن زيادة ممارسة التعذيب في أفغانستان
الامم المتحدة تحذر من تعرض 20 مليون شخص لخطر المجاعة  
مقتل 37 مسلحا من (داعش)في عملية عسكرية بأفغانستان
الشرطة السويدية تعتقل شخص ثالث في اطار حادثة الدهس بشاحنة وسط العاصمة
السلطات الفرنسية تضع 29 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي
روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم استحداث مشاكل مصطنعة في العلاقات بينهما
غرق ثمانية مهاجرين قبالة السواحل اليونانية
خروج دفعة جديدة من المسلحين في محافظة حمص وسط سورية
استطلاعان للرأي يظهران فوز ماكرون بفارق كبير على لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين بينهم امرأة بغارتين لطيران العدوان بمنطقة المجش بتعز
[24/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[24/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن ثمان غارات على محافظة ذمار
[24/أبريل/2017]
استمرار استهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي
[24/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ثمان غارات على محافظة صعدة
[24/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by