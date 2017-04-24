عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مواصلة 1500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن القدس المحتلة – سبأ :





أعلن رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس اليوم الاثنين عن مواصلة ما يقرب من 1500 معتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.



وقال فارس في تصريحات صحافية ان "مصلحة السجون لم تكتف بعدم فتح حوار مع الأسرى المضربين عن الطعام وإنما تقوم بتهديد الأسرى غير المضربين عن الطعام لمنعهم من الدخول فيه".



وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن حوالي 6500 معتقل فلسطيني موزعون على 22 سجناً ومركز توقيف بينهم 300 طفل و62 معتقلة يخوض منهم 1500 إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثمن للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم.



ويقود الإضراب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي (58 عاماً) والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة خمس مرات .



وأوضح نادي الأسير أن المضربين عن الطعان يطالبون بتوقف سلطات الاحتلال عمليات الاحتجاز بدون محاكمة لنحو 500 فلسطيني تحتجزهم حالياً فضلاً عن إنهاء الحبس الانفرادي.



كما يطالبون بتحسين الرعاية الطبية وإطلاق سراح السجناء المعوقين والذين يعانون من أمراض مزمنة والسماح للمعتقلين بالاتصال مع أقاربهم .

سبـأ [24/أبريل/2017]سبـأ