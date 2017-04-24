الجيش الجزائري يعلن عن مصادرة كمية من الأسلحة على الحدود مع مالي [24/أبريل/2017] الجزائر – سبأ :

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين عن تمكن الجيش من اكتشاف ومصادرة كمية من الأسلحة في عملية امنية نفذها على الحدود مع مالي.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار (مع مالي) كشفت قوة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 23 إبريل 2017، مخبأ للأسلحة والذخيرة".



واوضح البيان ان الاسلحة المصادرة شملت رشاش ثقيل من عيار 14.5 ملمتر ورشاش ثقيل آخر عيار 12.7 ملمتر ورشاش من نوع ديكتاريوف و6 رشاشات من نوع كلاشنيكوف، و10 مخازن خاصة برشاش كلاشنيكوف.



واشارت الى ان قوات الجيش عثرت خلال نفس العملية على كمية من الذخيرة من مختلف العيارات شملت 2313 طلقة.

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