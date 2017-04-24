قبائل خولان تؤكد وقوفها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي [24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

أكدت قبائل خولان الطيال بمحافظة صنعاء اليوم وقوفها إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان السعودي الأمريكي في الساحل الغربي.



كما أكدت قبائل خولان في لقاء قبلي اليوم بمناسبة الذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين الحوثي الجهوزية الكاملة والإستعداد لبذل مزيد من التضحيات وكل غال ونفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



واستنكروا المجازر التي يرتكبها العدوان بحق أبنا الشعب اليمني والتي يندى لها جبين الإنسانية.



وجددت قبائل خولان التأكيد بالصمود والإصرار للمضي قدما في طريق العزة والكرامة والحرية وعزمهم السير على نهج ودرب الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.



وأشادت بما تمتع به الشهيد القائد من شجاعة وبطولة وثبات وقول كلمة الحق وأهمية إستلهام ذلك في الصمود والتضحية لمواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وسيادته.



وأدانت قبائل خولان في بيان صادر عن اللقاء إنتهاكات تحالف العدوان للسواحل اليمنية والتدخلات الهمجية في الشأن الداخلي واستهداف مقومات الوطن ومقدراته الإقتصادية.

سبأ