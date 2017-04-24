محافظة صعدة تحيي الذكرى السنوية الـ 13 للشهيد القائد حسين الحوثي [24/أبريل/2017] صعدة - سبأ:

أحيت السلطة المحلية بمحافظة صعدة اليوم الذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي تحت شعار " الشهيد القائد بثقافة القرآن أحيا أمه تعشق الشهادة ".



وفي الفعالية التي حضرها محافظ صعدة محمد جابر عوض ووكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من المشائخ والوجهاء، ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية، استعرضت مقتطفات من حياة الشهيد القائد ودعوته في خلق وعي بخطورة المشروع الأمريكي - الصهيوني على حياة الأمة ومعتقداتها.



وأشارت الكلمات إلى ما حذر منه الشهيد القائد من خطر إحتلال وغزو اليمن وما يراه الجميع اليوم واقعا ملموسا من خلال تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي يشن عدوانا ويفرض حصارا على الشعب اليمني.



واعتبرت الكلمات ما يحصل في السواحل اليمنية والجزر والمدن الجنوبية خير شاهد ودليل على النظرة الواسعة التي كان يتمتع بها الشهيد القائد وتحذيراته التي أطلقها في هذا الجانب.



وأكدت الكلمات ضرورة المضي على خطى الشهيد القائد وتدشين مشروعه لمناهضة أعداء الدين والأمة والخطر الأمريكي الصهيوني.

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