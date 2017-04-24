إستعراض الأوضاع الإنسانية للنازحين بمناطق محافظة المحويت [24/أبريل/2017] المحويت - سبأ:

استعرض إجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله الحمزي، الأوضاع الإنسانية للنازحين بمناطق المحافظة جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.



وتطرق الإجتماعي بحضور وكيل المحافظة فاروق مطهر الروحاني وضم مدراء المكاتب والجهات ذات العلاقة وممثلو عدد من المنظمات المدنية والإنسانية بالمحافظة، مهام عمل الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتحسين أوضاع النازحين بمناطق المحافظة.



وأشار رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني مرشد العليي إلى أهمية تضافر جهود الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمعي المدني في تخفيف معانات النازحين وتوفير الدعم والمساندة لهم بما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي.



ولفت إلى المهام المنفذة لتتبع أوضاع النازحين وتوفير قاعدة بيانات متكاملة وسليمة عن إحتياجاتهم من الخدمات الأساسية ومستلزمات الغذاء والدواء ومتطلبات الإيواء.



يذكر أن مناطق المحويت تحتضن أكثر من 60 ألف نازح من المتضررين جراء الحرب والعدوان في عدد من محافظات الحديدة وصنعاء وحجة وغيرها.

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