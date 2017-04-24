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آخر تحديث: الإثنين، 24 - أبريل - 2017 الساعة 07:22:43م
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  محلي
أمسية ثقافية بهمدان وفعالية إحتفائية في بني مطر بالذكرى الـ 13 للشهيد القائد
[24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت بمديرية همدان محافظة صنعاء اليوم أمسية ثقافية بمناسبة الذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وفي الأمسية التي حضرها مدير عام المديرية صادق ردمان والمشائخ والأعيان .. أشارت كلمات إلى ضرورة التحلي بالأخلاق والتمسك بالمبادئ التي قدمها الشهيد ضمن مشروعه القرآني .. مؤكدة أهمية إستلهام الدروس والعبر من مسيرة حياة الشهيد للصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

تخلل الأمسية قصائد شعرية وأناشيد عبرت عن المناسبة.

كما نظمت السلطة المحلية بمديرية بني مطر اليوم فعالية إحتفائية بالذكرى الـ 13 للشهيد القائد حسين الحوثي.

وفي الفعالية التي حضرها مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ومشائخ وأعيان ووجهاء المديرية، أشار مدير عام المديرية عبداللطيف اللمذي إلى أهمية إحياء ذكرى الشهيد القائد لإستلهام الثبات والإصرار وتعزيز المزيد من الصمود .

فيما أشارت كلمات إلى الحاجة للتمسك بمشروع الشهيد في إعلاء كلمة الله وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان السافر.
سبأ
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