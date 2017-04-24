وكيل محافظة صنعاء يتفقد عدد من مدارس مديرية الطيال ويكرم 70 معلما [24/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع التعليم والشباب طالب دحان اليوم سير العملية التعليمية بمدارس مديرية الطيال.



وكرم وكيل المحافظة خلال زيارته ومعه مدير مكتب التربية بالمديرية عبد القوي الجبري، لعدد من المدارس 70 معلما من المتميزين والمتطوعين بالشهادات التقديرية.



وأشاد الوكيل دحان بمستوى التزام المعلمين والمتعاقدين والمتطوعين وحرصهم على استمرار العملية التعليمية رغم الأوضاع التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



واكد اهتمام قيادة المحافظة ومكتب التربية بالمحافظة بتكريم المعلمين وحل الصعوبات التي تعترضهم وإعطاء الأولوية في التوظيف للمتعاقدين والمتطوعين.

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