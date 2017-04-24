تقرير للامم المتحدة يكشف عن زيادة ممارسة التعذيب في أفغانستان [24/أبريل/2017] جنيف – سبأ :

كشف تقرير للامم المتحدة صدر اليوم الاثنين عن زيادة ممارسة التعذيب في أفغانستان في اطار التصدي للمتمردين وتستهدف أيضاً الموقوفين القاصرين في مقرات الشرطة.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان التقرير اكد ان 39 في المائة من 469 معتقلاً استجوبهم المحققون "قدموا معلومات جديرة بالثقة وتتسم بالمصداقية عن التعذيب والاشكال الاخرى للمعاملة غير الانسانية خلال اعتقالهم".



وأضاف ان ثلثاً منهم وبنسبة 31 في المائة اكدوا "انهم تعرضوا للتعذيب في عدد كبير من مراكز الاعتقال".



وأوضح معدو التقرير ان "هذه المعطيات تسجل ازدياداً بالمقارنة مع التقرير الاخير في 2015م الذي اكد فيه ان 35 في المائة من المعتقلين تعرضوا للتعذيب.



وأعرب واضعو التقرير عن أسفهم لانعدام الملاحقات والتقاعس في فرض عقوبات على الذين قاموا بأعمال التعذيب.



واشارت الوكالة الى ان التحقيق والذي أجرته بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان استند الى 469 مقابلة مع معتقلين بين الاول من يناير 2015م و31 ديسمبر 2016م.



واشارت الى ان بعثة الامم المتحدة ومكتب المفوضية جمعت شهادات "متكررة وثابتة عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون الموقوفون في إطار الصراع" بين الحكومة والمتمردين .



وأعربت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان عن "قلقها الشديد" من مستوى التعذيب الذي يحصل في مقرات الشرطة الوطنية "ويشهد ازدياداً منذ 2010م" منذ بدأت تشرف على مراكز الاعتقال.



ويوثق التقرير ايضاً حالات تعذيب للاطفال وأن 38 اي 45 في المائة من 85 معتقلاً قاصراً اخضعوا للاستجواب، قدموا معلومات تتسم بالمصداقية عن التعذيب وسوء المعاملة.



وأشارت الامم المتحدة الى ان حالات التعذيب شملت الضرب بالعصي والانابيب والكابلات والصدمات الكهربائية والحروق بالسجائر على اخمص القدمين والاعضاء التناسلية والاختناق والايهام بالغرق وعمليات الاغتصاب والعنف الجنسي.

سبأ